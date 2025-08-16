Candela Vázquez finalizó este sábado por la tarde su primera experiencia en los Juegos Panamericanos Junior, que se se disputan en Asunción, Paraguay.

Tras la medalla de oro obtenida en dobles, la tenista sampedrina se despidió obteniendo la medalla de bronce en singles, tras vencer a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2.

La joven de 17 años es una de las representantes de San Pedro en la competencia de la que tambien participan los regatistas Francisco Gómez y Delfina Kuttel, que este domingo también finalizan su participación.

