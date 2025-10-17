Durante la tercera jornada de los Juegos Bonaerenses, la delegación sampedrina consiguió medallas y clasificaciones a instancias decisivas en distintas disciplinas.

Ruth Mansilla se consagró campeona en salto en largo sub 15 motor, obteniendo la medalla de oro. También alcanzó lo más alto del podio Pía Pacheco, quien se impuso en Taekwondo.

En la misma disciplina, Brandon Gorordo, Candelaria De la Fuente y Martina Borda lograron el segundo puesto, consiguiendo medallas de plata.

Vilma Gerini consiguió la medalla de bronce en chinchón, mientras que Josefina Balagué obtuvo bronce en patín. En esa categoría, Alondra Degliantoni finalizó en un meritorio octavo puesto, tras una destacada participación.

En ajedrez, Valentina Gallo ganó su partida y continúa primera en la categoría sub 18 femenino, con las dos últimas rondas programadas para mañana.

El softbol sub 6 masculino logró una gran victoria y clasificó a semifinales, mientras que los equipos sub 18 y sub 16 femenino cayeron en sus respectivas presentaciones.

En natación, varios representantes sampedrinos avanzaron a las finales. Valentina Boari competirá en 200 metros libre sub 14; Tobías Gelabert, en 50 metros libre sub 16; Iñaki Iglesias, en 100 metros pecho; y Santino Alcón, en 100 metros mariposa. Además, Ana Yeri, Brunella Carro, Mateo Girard y Santiago Peciña también estarán en las definiciones de mañana.

En las disciplinas colectivas, el fútbol playa empató 5 a 5 y jugará semifinales, al igual que el futsal, que ganó 4 a 1, y el básquet, que también se impuso y accedió a la próxima instancia. Pelota paleta venció a Lezama por 15-3 y 15-5, asegurando su lugar entre los cuatro mejores.

En lucha olímpica, Naara Lezcano ganó por superioridad técnica y avanzó a la final, mientras que el equipo de fútbol PCD sub 16 nivel B goleó 9 a 1 y también estará en semifinales.

En fútbol 11 femenino, el equipo sub 14 ganó 3-0 y el sub 18 empató 0-0, manteniéndose ambos en competencia.