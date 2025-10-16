El miércoles se desarrolló la segunda jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses en la etapa final que se disputa en Mar del Plata.

La delegación sampedrina sigue sumando medallas. En esta ocasión, sumó siete medallas entre las que están cuatro doradas, dos plateadas y una de bronce.

Agustín López Lardito se coronó campeón en los Juegos al imponerse en la prueba de 25 metros libres, categoría Sub 14. Su destacada actuación le permitió subir a lo más alto del podio y sumar una medalla de oro más para la delegación sampedrina en natación.

En canotaje, Francisco Gutiérrez se consagró campeón Velocidad, Slalom y Promedio y se adjudicó la medalla dorada. Por su parte, Oriana Goitino en los 50 metros libres de natación motor, categoría Sub 16, también se colgó la medalla de oro, sumando otro triunfo para San Pedro en el certamen.

Maribel Ybañez consiguió la medalla de bronce en atletismo.

En la categoría de natación especial Sub 14, Lionel Milton Martínez se destacó con una gran participación en los 25 metros libres. Detuvo el cronómetro en 15 segundos y 64 centésimas, tiempo que le alcanzó para quedarse con la medalla de oro en su prueba.

El equipo sampedrino también logró podios en otras disciplinas. Narda Ferreyra obtuvo la medalla de plata en los 100 metros velocidad para mayores de 16 años, mientras que Milagros Trota logró el segundo puesto en salto en largo Sub 15 en la categoría PCD.

Finalmente, Maribel Ybañez sumó un nuevo reconocimiento para la delegación al quedarse con la medalla de bronce en los 100 metros velocidad, también en la categoría PCD (+16).

La competencia se extiende hasta el 18 de octubre en Mar del Plata con la expectativa de la obtención de más preseas por parte de los representantes sampedrinos.

