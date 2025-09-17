San Pedro fue sede de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses entre lunes y martes, y recibó a cientos de deportistas de la zona norte de la provincia. Fueron catorce disciplinas las que se disputaron y que tuvieron lugar en ocho recintos deportivos de la ciudad.

El lunes, en Mitre se jugaron las finales de fútbol 11 y básquet. El cluba Náutico recibió al handball playa mientras que en su predio de Villa Jardín se desarrollaron los partidos de hockey de esta instancia.

El handball tuvo lugar en el gimnasio de América y en el Estadio Municipal, donde también se disputó el softbol. Por otro lado, las canchas del Tiro Federal alojaron a las finales de rugby.

El martes, jornada que contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la Provincia Cristián Cardozo, Mitre volvió a ser sede de fútbol 7 y 11, el gimnasio del Estadio albergó la competencia de futsal, Náutico recibió al fútbol playa, fútbol 5 y voley mientras que en el club Independencia se jugaron las finales de cestoball.

Cristián Cardozo estuvo en San Pedro mientras se desarrollaba la etapa interregional.

La etapa interregional empezó a implementarse el año pasado y es la clasificatoria a la final provincial de Mar del Plata, que se disputará entre el 12 y 17 de octubre.

