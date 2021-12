Juan Durand le dijo adiós al fútbol: “Mis fans número 1 fueron mis viejos”

El “último baile” de Juan Durand en el fútbol sampedrino acabó el sábado cuando el árbitro Horacio Arias pitó el final de la derrota de su Independencia frente a Mitre 2 a 1 en una de las semifinales del Torneo Transición 2021. Consumada la eliminación de su equipo, el capitán de la I sabía que había sido su última vez con esa camiseta, y con todas las que vistió en su larga carrera deportiva en la que tuvo a sus padres como fieles seguidores: “Mis fans número 1 fueron mis viejos”.

“Tomé la decisión de dejar de jugar porque quería retirarme en Independencia, si salía campeón o jugaba una final era un broche de oro. Tenía pensado desde principios de año porque cuesta cada vez más por el laburo, la familia y el desgaste por la cantidad de años que llevo jugando continuamente sin parar”, dijo a La Opinión. “Quería -continuó- terminar jugando, como pasó, siendo útil, importante y capitán como me tocó ser. No quería dejar estando lesionado, rogando que me pongan y se dio todo como lo planifiqué, siendo una pieza importante del equipo”.

Juan Durand antes del último partido frente a Mitre, en el Estadio Municipal. Foto: La Opinión.

Cuando Juan habla de sus “viejos” se refiere a Blanca y “Lucho”, que falleció hace algunos años. “Hasta el último día fue a verme”, contó a el ahora exfutbolista quien en su última función contó con el apoyo en una de las tribunas del Estadio Municipal de su hija Juana y Blanca a quienes en el entretiempo se acercó a saludar.

No fueron las únicas que lo acompañaron en su trayectoria porque, tal bromeó el hombre de 35 años, tuvo “una hinchada bastante grande” de la que también fueron parte su esposa, Antonela Manicler (hija de Jorge “Ratín” Manicler y hermana de Ludmila, la mejor futbolista sampedrina de la historia), su hija Sofía, su hermano Maximiliano y su sobrino Joaquín desde el Conurbano de Buenos Aires donde están radicados.

Durand hizo casi toda su carrera en la I. Empezó en el fútbol infantil y se fue por primera vez de la institución en el último año de “cancha chica”, cuando pasó a Mitre, el club del que era hincha su papá, para jugar en lo que por entonces se denominaba “súper primera”. En su formación en “cancha grande” volvió al Auriazul y dio vueltas olímpicas con la división 1986 que le significaron ser convocado a los combinados de la LDS U16 y U17.

Su debut en primera fue el 24 de noviembre de 2002 en un duelo frente a General San Martín en Pérez Millán. “De ahí en adelante no dejé de jugar”, recordó el defensor. Su primer título con la entidad más ganadora de la LDS con 25 estrellas fue en 2003. Esa temporada Independencia se llevó el Apertura y Clausura y, en consiguiente, fue el campeón del año. Todavía no afianzado en la máxima categoría, integró el plantel de la reserva que en 2004 dio la vuelta olímpica.

Juan Durand fue parte del plantel que conquistó el Apertura 2005, el primer campeonato de la Alianza San Pedro-Baradero. En el duelo decisivo en el Estadio Municipal ante alrededor de 1200 personas, fue empate 0 a 0 y su elenco dio la vuelta olímpica. Ese trofeo no se sumó al palmarés de Independencia porque Atlético fue campeón del Clausura y le ganó la final de la temporada por lo que para la LDS el único título de ese calendario lo obtuvieron los baraderenses.

Juan Durand -el octavo agachado, de izquierda a derecha- en la formación de Independencia campeón del primer torneo de la Alianza.



Su carrera continuó en 2009 siendo parte del equipo de Independencia que participó del Torneo del Interior. Un años después fue a Mitre donde estuvo una temporada y regresó al club de sus amores. Su segunda incursión nacional fue con San Roque en el Argentino C 2014.

Luego tuvo otro paso por el Rojo y en 2016 retomó por tercera vez a su institución con la que en 2017 festejó el título ante Sportivo Baradero en una final inolvidable que se dirimió por penales y significo para los sampedrinos volver a dar una vuelta olímpica tras 14 años. Al año siguiente la I perdió con el Lobo otra definición y en ese conjunto también estaba el lateral derecho que, paradójicamente, jugó su último certamen y partido del lado izquierdo.

Juan Durand con la camiseta de Mitre, en uno de sus pasos por el club. Foto: Facebook.

Como quería despedirse en la entidad de calle Ayacucho, Juan regresó desde Las Palmeras tras el largo parate por la pandemia de coronavirus y cumplió su sueño de despedirse con la camiseta azul amarilla. Desde que los entrenadores “Loco” Bertolini y Roberto “Chichino” Trotta lo hicieron debutar en Pérez Millán, tuvo “mil directores técnicos”, graficó. Y enumeró: “(Roberto) Durante, (Rubén) Vicens, (Roberto) Zarlenga, (Gerardo) ‘Coco’ Espíndola, Alejandro José, Andrés Morales, Javier Pistán, ‘Ratín’ Manicler, Aldo Repetti, Alberto Aguilar y (Fabián) ‘Tigre’ Gómez”.

El fútbol de la Liga Sampedrina, con el alejamiento de Durand, pierde uno de sus históricos y referentes. También, uno de los jugadores más carismáticos y queridos por el ambiente donde en cada club que jugó es recordado con afecto, sobre todo en su Independencia, el que se crio y formó, del que se fue varias veces y siempre volvió, la última para decirle adiós al deporte.