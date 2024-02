“Aclará todas las cosas como son”, dijo Iván Núñez esta tarde a La Opinión en coincidencia con un mensaje de su denunciante Belén Parisi, la mujer que dijo que había comprado una casa en 3.800.000 pesos y lo acusó de haberla estafado.

Parisi envió un mensaje en el que informaba que ya había solucionado el problema y que su hermana había colaborado. Dijo además: “Lo único que no tengo es agua y luz”. Esa afirmación resultó extraña tras la entrevista por la que en la mañana del lunes se presentó, denuncia en mano, en la redacción de este medio.

“Ellos compraron, a mí no me compraron ninguna casa. Le compraron la casa a los porteños”, aclaró Iván Núñez tras la denuncia que radicó Belén Parisi.

“Esta gente son todas problemáticas y conflictivas”, señaló Núñez y aclaró que los que le vendieron la propiedad, que es de la madre, fueron “los porteños”.

Esa misma referencia había hecho la supuesta compradora que además mostró un contrato de cesión de derechos posesorios sobre la casa que está en la esquina de la que habita Núñez con su madre.

“Ella y el marido son re adictos los dos. Hacen junta, traen junta de La Tosquera acá. No sabés lo que es, no sabés lo que es esto. Así que hay que sacar todo a la luz, porque dice cosas que no tienen nada que ver. Todas mentiras lo que dice. Yo en ningún momento fui y la amenacé, en ningún momento le dije nada”, Iván Núñez a La Opinión.

“La propiedad esta realmente es de mi mamá, porque mi mamá tiene escritura, tiene todo de esto”, detalló, aunque reconoció que en un momento accedió a darle una documentación porque “los porteños” que le habían vendido no le dejaron ningún recibo.

“Yo le hice un papel que ni tampoco se lo tenía que hacer, ¿me entendés? Porque a mí no me corresponde, me jodieron tanto que quería que le hagan el papel. Y bueno, fui y se lo hice para que me dejen de hinchar, ¿eh? Pero que no salgan hablar cosas que no son”, dijo respecto a la joven que tiene cinco hijos, está embarazada y trabaja en la selección de residuos urbanos. Además se quejó por los problemas que acarrean con personas que vienen desde el Barrio La Tosquera y que cada noche hay un problema diferente porque se alteran con el consumo de estupefacientes.

“Ella hizo mal negocio, no sé donde sacó la plata realmente, no sé. De la basura no creo que haya sacado la plata, porque juntando cartón, no creo. Así que hay que acreditar, hay que acreditar donde sacó la plata”, Iván Núñez a La Opinión.

“La amenazó ella, a mi vieja, la amenazó de muerte, la amenazó que la iba a prender fuego. Mi mamá, que es una señora grande, y se va a hacer la víctima al estudio tuyo, se va a hacer la víctima", dijo Núñez.

"Por Dios, no. Las cosas hay que aclararlas bien. Y yo la casa no la quiero, ella que se arregle con los porteños. Y nadie la estafó. Si ella me hubiese dado a mí plata, yo hubiese tenido una moto, hubiese tenido todo. Y no tengo nada, así, no sé cómo es entonces”, reflexionó molesto por todos los comentarios que se publicaron durante el día.