La historia recién empieza a escribirse. El mismo día en que se cumple un año del asesinato de Nelson Lillo a manos de Roberto “el zurdo” Branto Ayala y su “espectacular” detención, otro crimen conmovedor fue esclarecido a la vista de medios locales y nacionales.

Los vecinos no salen de su asombro al detectar ni más ni menos que a Iván Nuñez, relatando de qué modo llegó el presunto asesino de Umma, la nena de nueve años que fue ultimada en Lomas de Zamora.

Nuñez tiene un pasado que lo complica y lo conecta con problemas que no puede resolver. Habita una casa junto a su mamá, una mujer que pena por su situación y los constantes disgustos que le acarrea el ex convicto, que a diferencia de sus hermanos convive en la casa que heredó de su familia y que cada vez es más chica porque “Iván ya me vendió la esquina, me queda esto solo, me vende todo”. Eso cuenta frente a sus dos nietas, una de 10 años y otra menor que están intrigadas por el caso de la nena fallecida y la estruendosa llegada de la policía cerca de las cuatro de la mañana.

Una cortina separa el lugar donde supuestamente dormía "Pelusa" Rojas con su novia.

Los pormenores de la recorrida que La Opinión y Sin Galera hicieron durante la mañana mientras se reproducían las actuaciones de la Policía Federal con colaboración de agentes de la bonaerense, que se replicaban en los principales medios de país, serán publicados en un informe especial.

Cómo llegaron, dónde estuvieron, quien los frecuentó, cuál es la conexión local, son los puntos que quedan a resolver dentro de la espectacularidad que representa el caso más resonante en lo que va del año y en el que el Ministerio de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich a la cabeza, ha tenido un rol “veloz e impactante”.

Nadie sabe dónde está la novia de Rojas, en qué se fue ni quien la ayudó.