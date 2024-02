Una mujer identificada como Belén Parisi llegó este lunes a la redacción de La Opinión tras radicar una denuncia por amenazas y otra por estafa en el marco de una transacción por los derechos posesorios de una vivienda ubicada en Almafuerte al 3300.

Parisi denunció a Iván Núñez y a su familia por el caso. La casa por la que asegura haber pagado 3.800.000 pesos está ubicada al lado de donde residen el exconvicto y su madre.

Es decir, al lado de donde el 25 de enero detuvieron a Axel "Pelusa" Rojas, presunto asesino de Umma, la niña de 9 años baleada en Lomas de Zamora cuando le quisieron robar el auto a su padre, un agente de la Policía Federal integrante de la custodia de la ministra d Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La casa que Belén Parisi le compró a Iván Núñez.

"En diciembre compré la casa a un porteño que estaba ahí y que la vendía, que la alquilaba a Iván Núñez, que me dijo que me iba a hacer los papeles originales, y me salió mal, me estafó, me hizo un papel falso", dijo Parisi.

La mujer consideró que tanto el "porteño", a quien identificó como "Gabriel Pereyra" como Núñez la estafaron porque "estaban en compinches". Indicó que delante de ella y su pareja "se dividieron la plata" en partes iguales.

"El sábado a la tarde vino el sobrino de Iván, que se llama Franco, me amenazó, tenía un arma en la cintura, yo estaba con mi hija, revisándole la cabeza, dijo que si no le pagaba lo que él quería, iba a venir con un colectivo de gente a sacarnos", denunció. Aseguró que le pedía el mismo monto que había pagado por la casa.

Hay un boleto de compraventa por la cesión de derechos posesorios de un inmueble en Almafuerte 3395 con Iván Marino Núñez como cedente y Ana Belén Parisi como cesionaria. "Lo hizo, tengo entendido, un abogado que lo ayuda a él", dijo, que estaba presente y que, agregó, le cobró 40 mil pesos.

Belén Parisi con la documentación que respalda su denuncia.

"Yo la plata la tenía ahorrada, venía juntando. Yo trabajo en la basura, juntando cartón y plástico, mi marido hace lo mismo, veníamos juntando la plata así", contó. Aseguró que los vecinos le contaron que "hay mucha gente que hizo lo mismo", que "compraba, alquilaba, pagaba y después ellos mismos los sacaban" de la vivienda.

"Lo único que quiero es que me escuche la mamá de Iván Núñez, que me cortó el agua y la luz. Yo venía pagando la luz, le daba mercadería, todo", dijo y aseguró que "no tienen plata, la quieren vender de nuevo".

Belén Parisi radicó la denuncia penal en la Comisaría por las amenazas recibidas. "Me estafaron, yo le escribí al porteño, a Gabriel, y me dijo que a él lo usaba Iván Núñez para estafar a la gente", reveló.