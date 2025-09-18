Valentina Orellana tiene 4 años y sufrió fractura de tibia y peroné el miércoles de la semana pasada, cuando iba como acompañante en una motocicleta que chocó con una camioneta en la esquina de Belgrano y Ayacucho.

Ads

Internada en el Hospital privado Sadiv, debe someterse a una cirugía este viernes, para lo que la familia debe reunir un millón y medio de pesos para cubrir los gastos por sobre lo que le brinda su obra social, IOMA.

Iara, madre de Valentina, informó a La Opinión que en el Hospital municipal le colocaron un yeso y le indicaron que "se iba a reconstruir el hueso y que iba a quedar bien", pero ella decidió hacer otra consulta médica, por las dudas.

Ads

Así, llevó a Valentina al Hospital privado Sadiv, donde tras una serie de estudios le indicaron que "se le desvió el hueso, lo tiene como desviado y sí o sí necesita la cirugía, porque que le van a poner unos tornillos" ortopédicos, detalló la madre.

"Hablé con el traumatólogo, me informó que la prótesis ya la tienen y que IOMA se las reintegra, pero tengo que pagar ese dinero. Me dijo también que me da la posibilidad de que le pague la mitad ahora y luego el resto cuando vaya a los controles con la nena", agregó.

Ads

La cirugía está prevista para este viernes a las 9.30 de la mañana. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la mamá de Valentina a través del 3329 52 7621.

Puede interesarte