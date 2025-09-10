Un accidente de tránsito tuvo lugar durante el mediodía de este miércoles en la intersección de Ayacucho y Belgrano.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta guiada por un joven colisionó contra una camioneta, conducida por una mujer mayor de edad.

Como resultado de la colisión el motociclista y su acompañante, un menor de edad, debieron ser trasladados a la Guardia del Hospital.

