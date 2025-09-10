Accidente en Ayacucho y Belgrano: dos personas trasladadas al Hospital
El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía, cuando un joven que circulaba en motocicleta junto a un menor impactó contra una camioneta. Ambos fueron asistidos por médicos del Same y trasladados a la Guardia del Emilio Ruffa.
Un accidente de tránsito tuvo lugar durante el mediodía de este miércoles en la intersección de Ayacucho y Belgrano.
Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta guiada por un joven colisionó contra una camioneta, conducida por una mujer mayor de edad.
Como resultado de la colisión el motociclista y su acompañante, un menor de edad, debieron ser trasladados a la Guardia del Hospital.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión