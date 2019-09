Investigan los vínculos de remiserías truchas con el robo de autos y los desarmaderos

Pasó como un accidente más, pero no lo fue. Por muchas cosas: pudo haber sido una tragedia, ocurrió en medio de un festival que convocó a una multitud y fue protagonizado por un automóvil que resultó ser robado. El vuelco de un remis trucho en la zona de Villa Jardín parece que dejará mucha tela para cortar.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde a la altura del almacén 9 de Julio, donde un Fiat Siena volcó luego de que su conductor, un trabajador de una agencia de remise perdiera el control. En la ocasión, llevaba dos pasajeros que tuvieron que ser asistidos con lesiones menores en el Hospital.

La policía detectó rápidamente que el remise no estaba habilitado como tal. Aunque las primeras declaraciones indicaron que trabajaba "de manera particular", con el correr de las horas crecieron las sospechas de vinculación del remisero con una agencia no registrada muy conocida en la ciudad.

Como si fuera poco, el remise sin habilitación de la agencia irregular presentaba pedido de secuestro activo por el delito de robo. Había sido denunciado como sustraido en el mes de mayo en el conurbano bonaerense, en una causa que tramita en la fiscalía 7 del departamento judicial Moreno - General Rodríguez.

A los investigadores del caso hay muchas cosas que no le cierran. Un auto robado trabajando como remis trucho para una agencia trucha implica demasiadas irregularidades que nadie detectó, por lo que la investigación no se agota en el aviso a la fiscalía del Gran Buenos Aires.

Ahora, la tarea es averiguar por qué ese auto robado en el conurbano terminó en San Pedro y trabajando como remis en una agencia sin habilitación. No sería la primera vez que ocurre una situación de estas características y quienes conocen ese submundo están alertas.

Entre quienes tienen a su cargo las pesquisas para recontstruir el entramado que rodea a esta causa consideran que podría haber vinculaciones entre una red que opera en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires para robar automóviles.

En San Pedro ya hubo un allanamiento que despertó esas sospechas, en un taller mecánico en el que estaban "vistiendo" un Fiat Siena con las partes de un auto que había sido robado días antes en Zárate.

Luego, a los pocos días, la policía desbarató un desarmadero clandestino en Baradero, en donde hallaron una gran cantidad de autopartes que correspondían a vehículos robados en la región y en el conurbano bonaerense.