La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) decidió no aplicar incrementos en los montos correspondientes a los próximos vencimientos de los impuestos patrimoniales de Patente del Automotor e Inmobiliario. De este modo, los contribuyentes abonarán las mismas cifras que en la última cuota pagada, lo que representa una medida significativa en el contexto económico actual.

De acuerdo a lo señalado por el portal “La Noticia 1”, entre los impuestos alcanzados por esta decisión son el Impuesto Inmobiliario Urbano, que tendrá su cuarta cuota con vencimiento el 13 de agosto, tanto para las propiedades edificadas como para las baldías.

Asimismo, el Impuesto a los Automotores también se beneficiará, con su cuota 4 programada para el 9 de septiembre, y el Inmobiliario Rural y Complementario, cuya tercera cuota se deberá abonar el 13 de septiembre.

La estructura tributaria de la provincia no ha sufrido aumentos significativos debido a la aplicación de la Ley Impositiva 2024, dado que no se ha promulgado una nueva normativa para el año 2025. Sin embargo, se realizó una actualización en los impuestos de Inmobiliario Urbano y Automotor, con un incremento del 18% distribuido entre las cuotas 2 y 3, lo que refleja valores que fueron ajustados a partir de febrero de 2023. En el caso del Inmobiliario Rural, el aumento fue más moderado, situándose en ligeramente por encima del 8 %.

