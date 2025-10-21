La mujer que protagonizó un accidente en la intersección de Belgrano y Aulí, en el que su hijo sufrió fractura de clavícula, reclamó públicamente que el conductor de la camioneta no se hizo cargo de los daños materiales que dejó el siniestro.

A través de sus redes sociales, la damnificada expresó que, tras dos meses, le entregaron su rodado y que trató "por todos los medios" de llegar a un acuerdo con el conductor de la camioneta.

"Señor, hubiera preferido que usted fuera más empático y no tener que ser yo quién le recuerde que me chocó y fue un imprudente", expresó la mujer en un sentido mensaje.

Refirió que esperaba que el hombre "pague el arreglo" de su bicicleta o que, en el peor de los casos, le "consiguiera otra", pero que no puso contactarse con él, ni mediante abogados.

"Laburo particular y vivo el día a día. Usted no pasó noches de insomnio ni el miedo de volver a subir a una bici con un bebé asustado", concluyó la mujer.

El accidente tuvo lugar el 25 de agosto, cuando una bicicleta fue embestida por una Suzuki Vitara guiada por un hombre, de 55 años.

Tanto la ciclista como su bebé de dos años debieron ser asistidos por los médicos de la Guardia, que constataron lesiones en el niño.

