Una mujer y su bebé hospitalizados tras accidente en Belgrano y Aulí
Ocurrió este lunes al mediodía. Fueron trasladados al Hospital por precaución, Convocaron a Policía Científica para practicar las pericias.
Un accidente tuvo lugar este lunes al mediodía en la intersección de Belgrano y Aulí, en la esquina de la Guardia.
Por razones que se tratan de establecer, una mujer, que circulaba en bicicleta con su bebé, colisionó contra una camioneta, color gris.
La madre y el niño fueron trasladados al Hospital por precaución. Personal de la Dirección de Tránsito trabajaba redireccionando el tránsito. Convocaron a Policía Científica para practicar las pericias de rigor.
