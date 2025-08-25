Un accidente tuvo lugar este lunes al mediodía en la intersección de Belgrano y Aulí, en la esquina de la Guardia.

Por razones que se tratan de establecer, una mujer, que circulaba en bicicleta con su bebé, colisionó contra una camioneta, color gris.

El tránsito de la zona fue redireccionado.

La madre y el niño fueron trasladados al Hospital por precaución. Personal de la Dirección de Tránsito trabajaba redireccionando el tránsito. Convocaron a Policía Científica para practicar las pericias de rigor.

