El bebé de 2 años que iba en bicicleta con su madre cuando chocaron con una camioneta en la intersección de Belgrano y Aulí sufrió fractura de clavícula, informaron oficialmente.

Por motivos que las pericias procurarán establecer, la bicicleta conducida por una mujer de 33 años en compañía de su hijo de 2 colisionó con una Susuzki Vitara guiada por un hombre de 55 años.

La camioneta conducida por el hombre de 55 años.

Debido al choque, la ciclista y el niño fueron asistidos por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladados a la Guardia del Hospital, donde los médicos constataron que la mujer sufrió heridas leves y el menor, una fractura de clavícula.

Policía Científica arribó a la zona del siniestro para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes y la calle estuvo cortada hasta tanto se practicó el relevamiento.

