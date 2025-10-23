El Hospital privado Sadiv anunció la puesta en marcha de su servicio de Maternidad, que incluye guardia activa de ginecología y el área de neonatología que equiparon con instrumentos de última generación.

En conferencia de prensa, las autoridades del nosocomio dieron detalles de lo que consideraron un hito no sólo en el proceso de crecimiento de la institución sino también en el ámbito de la salud en general para San Pedro y la región.

El acceso al área de Maternidad es por calle Uruguay.

"Hace dos años abrimos la guardia y la internación general y nos hemos perfeccionado muchísimo, con auditorías externas, por lo que hoy en día estamos seguros de que podemos brindar un servicio de calidad y seguridad al paciente", sostuvo Gastón Vitale, director médico del Hospital privado Sadiv.

"Representa más que un edificio moderno y funcional, representa un compromiso con la comunidad", aseguró Ana Vargas, médica que conduce el equipo de Maternidad y que encabezó la conferencia junto a los profesionales que dirigen el sector.

"Es un espacio moderno, cálido y seguro, apara acompañar uno de los momentos más trascendentes de la existencia, que es el nacimiento", destacó Vargas y aseguró que cuentan con un plantel de "profesionales comprometidos y capacitados para resolver la asistencia integral de la mujer".

Detallaron que el servicio, que funciona en el segundo piso del edificio y con acceso por calle Uruguay, tiene capacidad para resolver embarazos y partos de complejidad baja e intermedia, con sala de espera, sala de primera evaluación con acceso directo a sala de observación y monitoreo, e internación transitoria.



“El corazón de la Maternidad son las salas de TPR (trabajo de parto y recuperación), habitaciones ambientadas, cálidas, cómodas para que desarrollen su trabajo de parto”, indicó.

"Contamos con tres unidades totalmente equipadas que tienen conexión estrecha con el quirófano, para acceder rápidamente al área quirúrgica ante una complicación o urgencia", destacó la jefa del servicio.

"Queremos que este sea el lugar donde las familias y las mujeres se sientan acompañadas y escuchadas", dijo la médica Ana Vargas.

Romina Baquin, jefa del servicio de Pediatría, destacó el trabajo interdisciplinario y la existencia de un servicio de internación conjunta para la mamá y el bebé. "Además, nos sumamos al parto respetado, al seguimiento respetado, que es algo que está en nuestra modalidad de atención", señaló.

El neonatólogo oriundo de Ramallo Adrián Añasco tiene a su cargo el área de Neonatología, que también quedó formalmente habilitada desde este jueves en el Hospital privado Sadiv.

"El servicio que vamos a abrir es de nivel uno en cuanto a la categorización, que es para embarazos de bajo riesgo y de 36, 37 semanas para arriba. La unidad está armada como para armar soporte vital básico y avanzado para cualquier bebé que lo requiera", detalló.

Indicó que para los casos que ameriten derivación el establecimiento cuenta con "ambulancia con incubadora neonatal de transporte, respirador, monitoreo y demás".

Agregó que hay "servicio 24/7 de rayos para los bebés, laboratorio, hemoterapia, interconsultas, screening visual y auditivo que también se proporciona acá".

La exsecretaria de Salud municipal María de los Ángeles Vargas, que también forma parte del equipo de Maternidad del Hospital privado Sadiv, consideró que "es un día muy importante para la institución y es un hito para la ciudad".

"El sampedrino tiene que estar feliz, porque es el inicio de algo muy grande y que presta atención a las necesidades que tiene la población", sostuvo la médica y destacó que "es muy importante el equipo humano que hay, que además de ser grandes profesionales son mejores personas".