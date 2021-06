Gabriel Báez Corradi se incorporó a Sol de América de Paraguay y tuvo su primer entrenamiento

Gabriel Báez Corradi se incorporó a Sol de América de Paraguay y el martes participó de su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

El club presentó al sampedrino como lateral izquierdo, su posición habitual y en la que se desempeñó en gran parte de su carrera, y compartió imágenes suyas en la práctica de pretemporada que realiza el equipo para el Clausura que comenzará a mediados de julio, después de la Copa América, y debutará el día 16 contra Guaraní.

En el Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el Danzarín fue penúltimo entre diez clubes con 14 puntos producto de tres triunfos, cinco empates y diez derrotas.

Para el castrense de 25 años Sol de América será su quinto club: se formó en Agricultores, hizo inferiores y debutó profesionalmente en Newell’s, pasó por Venados de México y llegó a Cerro Largo tras un pase frustrado a Los Cabos, también de México.

En su paso por Cerro Largo Báez Corradi fue de menor a mayor y dejó una gran impresión, de lateral por la izquierda primero y volante central después. Disputó dos campeonatos uruguayos y la serie de primera fase de Copa Sudamericana ante Peñarol en la que el Arachán quedó eliminado.

Báez Corradi es duda para el arranque del Apertura en Uruguay. Foto: Guillermo Silveira.

El defensor tenía contrato con el equipo oriental hasta fines de julio, pero acordó su salida con la Comisión Directiva del Arachán mientras se lleva adelante el Clausura en el que no pudo jugar ningún partido porque sufrió una lesión en la pretemporada.

“La pandemia me separo mucho de mi esposa y mis hijas, ya se me estaba complicando estar allá, hacía seis meses no las veía. Así que salió esto y va encaminado”, dijo días atrás a La Opinión. “Me gustó la oportunidad, hablando con mi representante llegamos a rescindir en Cerro Largo que me abrió las puertas y siempre voy a estar agradecido al técnico y al presidente que me ayudaron”, cerró.