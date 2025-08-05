Este fin de semana no se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' para dejar descansar a los jugadores que estan afectados a la Copa País.

El lunes, en la sesión de consejeros, los directivos de la Liga Deportiva Sampedrina elevaron dos propuestas a los clubes con respecto al desarrollo de la jornada.

Una opción era que los partidos se disputen con normalidad pero que los jugadores que juegan para el seleccionado no sean convocados. La otra fue directamente no disputar la tira de primera división.

Como es normal en este tipo de situaciones, los delegados votaron para decidir que determinación se iba a tomar.

Siete clubes eleigieron no disputar la fecha mientras que otros dos optaron por jugar de igual forma. Al momento de la votación, no participó Banfield que no estaba presente en la mesa.

Si bien la propuesta de la LDS era solamente no jugar en primera división, los clubes optaron por no jugar en ninguna categoría ya que ‘’no es viable abrir la cancha'' sin los partidos de la categoría mayor masculina.

La selección de San Pedro juega este miércoles a las 15.30 la ida de la final de la Copa País ante Chacabuco en el Estadio Municipal mientras que la vuelta será una semana después en condición de visitante.

