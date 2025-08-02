San Pedro es finalista de la Región Bonaerense Pampeana Norte de la primera edición de la Copa País, el torneo organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

En la definición por el título, el elenco sampedrino chocará ante el seleccionado de la Liga Deportiva de Chacabuco, rival al que ya enfrentó dos veces en la primera fase del certamen. Ambos equipos compartieron la Zona 2 de la región que también integraron las selecciones de Junín y Pergamino.

Los enfrentamientos entre ambos finalistas fueron de desarrollo parejo a pesar de haber ganado uno cada uno.

La ida de la final será el miércoles desde las 15.30 en el Estadio Municipal.

La primera vez que se vieron las caras en este torneo fue el 18 de junio, en la tercera fecha la primera fase. En cancha de 9 de Julio, en Chacabuco, el local se impuso por 3 a 1. San Pedro había comenzado el encuentro en ventaja gracias a Gastón Abaca, pero los chacabuquenses dieron vuelta el marcador con los goles de Pallero, Paves y Zanotti.

El otro cruce entre ambos se dio el miércoles 9 de julio en el Estadio Municipal. Al encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos, los dos equipos llegaron clasificados. En aquella oportunidad, San Pedro se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a los tantos de Nicolás Valles y Santiago Rodríguez.

Chacabuco accedió como primero de grupo a semifinales, instancia en la que venció por penales a La Plata, por lo que definirá como local la llave que definirá al campeón de la Región Pampeana Bonaerense Norte. El primer partido de la serie se disputará este miércoles, desde las 15.30, en el Estadio Municipal.

