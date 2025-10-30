Independencia Fútbol Club celebra un nuevo aniversario de su fundación
"La I" cumple 93 años este jueves y lo celebrará el viernes con el tradicional brindis en su sede de calle Ayacucho. Además, su primer equipo buscará el pase a la final del Torneo Clausura ante Mitre.
Este 30 de octubre, además de ser el cumpleaños del gran Diego Armando Maradona, es el aniversario de una de las instituciones deportivas con más historia de San Pedro: Independencia Fútbol Club.
“La I” celebra este jueves 93 años de vida que encuentran al club como “el más campeón” de la historia del fútbol sampedrino, con 26 títulos oficiales, con el recuerdo del reciente campeonato obtenido en junio.
En 1932, un grupo de amigos fundó en la casa de la familia Drago, en Saavedra y Miguel Porta, un club destinado al deporte y a la lectura.
Eligieron su nombre a partir de un sello, mientras que los colores azul y amarillo surgieron cuando el gerente de Casa Galli les obsequió el primer juego de camisetas, con la condición de que fueran los de Boca.
Su sede principal funciona en Ayacucho al 700, donde se encuentra su gimnasio en el que se realizan otras actividades deportivas y sociales mientras que en Mateo Sbert y Güemes, en el corazón del barrio 1 de Mayo, esta su cancha de fútbol.
Es una jornada cargada de actividad para “la Encia” debido a que su primer equipo juega las semifinales del Torneo Clausura ante Mitre por lo que decidieron posponer el tradicional brindis en el club para este viernes a las 20.30 en su sede oficial.
