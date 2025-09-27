Este fin de semana no habrá actividad en el Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' por la falta de cobertura policíal que prestará servicio en el San Pedro Music Country Festival.

Ads

Ya transcurrieron ocho fechas del certamen organizado por la Liga Deportiva Sampedrina, el cual no tuvo acción la semana pasada por las condiciones climatológicas, y ya hay equipos cuatro clasificados.

Por la zona A, solamente está clasificado Paraná mientras que en la zona B, Independencia, América y Central Córdoba ya aseguraron su pasaje a cuartos de final.

Ads

El Albirrojo encabeza su grupo con 17 puntos, seguido por Mitre que tiene 11 mientras que La Esperanza y Defensores Unidos ocupan el tercer lugar con 10 unidades. Agricultores cierra la tabla 8 puntos.

En la B, la I, vigente campeón, suma 22 puntos, América 14, Central Córdoba 11 mientras que Banfield suma 4 puntos. Las Palmeras, figura último con tan solo una unidad.

Ads

A dos jornadas del final, los cruces estarían de la siguiente manera: Paraná-Banfield, Mitre-Central Córdoba, América-La Esperanza e Independencia-Defensores.

Puede interesarte