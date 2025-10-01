Falleció Oriana Bonetti, la niña que enfrentó dos trasplantes de corazón
Tenía 17 años. Había sido trasladada al sanatorio Güemes tras permanecer internada en el Hospital local. Padecía una cardiopatía congénita que obligó a un trasplante de corazón a poco de nacer y que le remplazaron una década después.
Falleció tras ser derivada al sanatorio Güemes Oriana Bonetti, la adolescente de 17 años que nació en 2008 y fue trasplantada dos veces de corazón.
La joven había sido trasladada a ese centro asistencial ubicado en Buenos Aires tras permanecer internada en el Hospital local en el marco de la cardiopatía congénita que padecía.
Oriana nació el 26 de enero de 2008 y en diciembre de 2009 fue trasplantada en el Hospital Garrahan, donde volvieron a trasplantarla en 2019, cuando tenía 11 años y tras permanecer en lista de espera de emergencia nacional.
Desde el primer día, su caso fue seguido por la comunidad, que se solidarizó en múltiples oportunidades con su familia, especialmente con su mamá, Mariana Chirino, que encabezó cada acción.
En 2021 protagonizó un accidente de tránsito que obligó a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis, también en el Garrahan, tras una triple fractura de fémur.
Oriana fue despedida en redes sociales por familiares, amigos, allegados e incluso por quienes, sin conocerla personalmente, habían seguido su lucha durante todos estos años.
