Oriana Bonetti ingresa en lista de espera para un trasplante de corazón

Oriana atravesó un trasplante de pulmón en el año 2009 y hoy, 10 años después, necesita de un milagro y mucho esfuerzo de los médicos que la atienden a diario debido a un "rechazo" que afectó su corazón.

"Su corazón no funciona como debe funcionar: tiene un rechazo bipulmonar, sus riñones están mal y le detectaron líquido en su panza y en un poquito en los pulmones. Ayer le hicieron la quinta biopsia, la conectaron a un respirador y la dejaron en terapia intensiva", explicó su mamá, Mariana Chirino, a La Opinión.

La pequeña permanece internada y deberá atravesar un tratamiento para el que los médicos, aseguraron, deberá estar allí por mucho tiempo más. Sin embargo, su mamá no pierde las esperanzas y pide cadena de oración. "Necesitamos que recen mucho por Ori, en este momento solo confío en Dios, y necesitamos que nos den muchas fuerzas para aguantar lo que se viene", expresó entre lágrimas.

Oriana es una paciente de alto riesgo y una vez que logren estabilizarla procederán a ingresarla en lista de espera para poder realizarle un trasplante de corazón. En cuanto a esta posible intervención, su mamá indicó: "Yo acabo de hablar con la cardióloga y me confirmo que sí, que van a proceder a ponerla en lista de espera porque si no va a perder todos los órganos, y ellos no quieren que pase eso".