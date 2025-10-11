Falleció Martín González, el joven que protagonizó un grave accidente en 3 de Febrero y Don Segundo Sombra
Familiares informaron que el muchacho, de 29 años sufrió un paro cardíaco. El sampedrino permanecía internado en el Hospital San Felipe de San Nicolás, tras sufrir lesiones de gravedad.
Falleció en el Hospital San Felipe de San Nicolás, Martín Diego González, el joven de 29 años que protagonizó un grave accidente en moto en la esquina de 3 de Febrero y Don Segundo Sombra.
Familiares informaron que el muchacho que permanecía internado en el centro de mayor complejidad sufrió un paro cardíaco.
Martín González conducía una motocicleta cuando una camioneta lo embistió provocándole lesiones de gravedad, por lo que fue derivado, en primer lugar al Hospital San Martín de La Plata y, luego, al San Felipe, de San Nicolás.
