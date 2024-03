Tanto en el año pasado como en lo que va del 2024, los delincuentes hicieron de las estafas su metodología predilecta.

Mediante ellas, buscan robar no sólo dinero, sino datos personales, credenciales y todo tipo de información que sea beneficiosa para un posterior accionar delictivo.

A pesar de que los métodos y las formas de fraude suelen variar, en este tipo de delitos, los delincuentes intentan generar un momento de intercambio en el que las propias víctimas sean quienes brinden contraseñas y credenciales de acceso.

De esa manera, los malvivientes tendrán libre acceso a correos electrónicos, cuentas bancarias, perfiles en redes sociales e incluso, a plataformas de mensajería como WhatsApp.

Una de las formas más utilizadas es mediante mensajes falsos de WhatsApp en los que alertan sobre cortes de luz, ofrecen productos o incluso se hacen pasar por personas o entidades para pedir dinero.

También, los delincuentes utilizan los llamados como medio para averiguar datos que les faciliten el acceso a las billeteras virtuales como Mercado Pago o Cuenta DNI.

Debido al incremento de delitos de estas características, personal de la Comisaría local compartió una serie de recomendaciones para los ciudadanos.

"Se solicita a la población en general no brindar datos, usuarios o claves. Ante cualquier duda dirigirse a la entidad bancaria y/o empresa de la cual le ofrecen promociones o premios y no ingresar a links de dudosa procedencia, como tampoco descargar aplicaciones de sitios no seguros", indicaron.

Es necesario recordar que ninguna entidad, tanto privada como pública van a solicitarte información para realizar trámites o consultas, y que, en el caso de avisos por cortes de luz o de servicio de internet, las empresas sólo utilizan sus canales oficiales y no se comunican mediante mensaje de texto o llamadas a número particulares.