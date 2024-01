El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 12.00. Una señora mayor se comunicó con La Opinión para advertir que un delincuente llamó a su teléfono de línea con fines de estafa. Primero dijo que era un empleado de Anses y luego volvió a llamar fingiendo ser su hijo. Al percatarse de la situación la mujer cortó la comunicación.

Según el relato de la víctima sucedió cuando un hombre se hizo pasar por un trabajador de Anses, para advertirle que debido al cambio de gobierno debía renovar el trámite de Fe de Vida en la oficinas de San Pedro y en caso de no poder hacerlo por sus propios medios, podría ir su apoderado.

El delincuente, además le dictó un número para iniciar el trámite. “Sabía mi dirección exacta y mi nombre y apellido. Eso me asustó”, aseguró.

Pasados 15 minutos, el hombre se volvió a comunicar, pero ahora con un tono diferente y pretendiendo ser su hijo el que hablaba por la otra línea. “Mami, soy yo Daniel”, decía la voz del otro lado.

Afortunadamente, la mujer pudo constatar en ese momento que no se trataba de su hijo y sino de un intento de estafa por lo que enojada respondió “Andá a laburar, hijo de puta. Mi hijo Daniel está acá en mi casa”.

Inmediatamente, el delincuente cortó la llamada, por lo que no pudo llegar a explayarse respecto al método de engaño que tenía planeado. “Yo creo que se hizo pasar por mi hijo para después pedirme mi número de cuenta o algo así”, comentó la mujer y agregó: “De todos modos no se lo iba a pasar. Mis hijos y familiares me prohibieron pasar cualquier tipo de datos por todas las estafas que pasan todo el tiempo”.