La policía detuvo este miércoles al delincuente conocido como “Estafador QR” luego de que, a través de sus habituales métodos de estafa, había engañado y robado en un comercio.

El robo sucedió en una pollería, propiedad de una mujer de 26 años, ubicada en la esquina de las calles Bottaro y Casella, donde el delincuente ingresó fingiendo ser un cliente y tras comprar algunos productos y consumir una gaseosa se dio a la fuga sin pagar.

Vecinos lo retuvieron en inmediaciones de Cucit y Belgrano, en la zona del Fonavi II, donde la policía llegó tras una una alerta emitida por el Centro de Monitoreo de la ciudad.

El delincuente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local para ser notificado por los delitos de hurto y estafa en grado de tentativa.

Por su parte, la comerciante damnificada fue llevada a la dependencia policial para prestar declaración sobre los hechos. Interviene en el caso la Fiscalía 7.

