Desde hace meses, Darío Benítez reclama a sus superiores que le asignen tareas y le devuelvan la posibilidad de percibir los haberes que hasta hace poco tiempo completaba con pagos extras como los de “la carga del plan Sumar”, aunque casi nadie conozca que son muchos los empleados municipales que en su pripio horario de trabajo cargan mensualmente ess información y cobran una extra.

El lunes por la mañana, este empleado municipal se presentó en el Municipio con su reclamo al intendente. Previamente había hablado con el gremio al que pertenece, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Aduce que su falta de colaboración en la campaña electoral y su alineamiento con Ramón Salazar le jugaron en contra. Sin embargo, desde que era un militante fue recibiendo distintas ofertas para desempeñarse en jefaturas a las que nunca logró llegar.

En el texto de la carta que envió al intentende consigna que “a partir del mes de diciembre comencé a sufrir persecución laboral en virtud de haber participado de la campaña” y que por entonces cumplía con su trabajo de lunes a viernes en el Centro de Salud Las Canaletas y que en enero fue derivado al Hospital. Primero a Mesa de Entradas, luego lo mandaron a archivo y desde el mes pasado está en vacunación, pero “sin actividad. Hace pocos días me pidieron que capacitara a la Sra. Lara Báez en la carga de datos de facturación lo hice y, a posteriori, una vez que la capacité, me sacaron las claves para cargar datos y no me asignaron tareas”.

En el primer testimonio, Darío Benítez relata cómo, tras apoyar al intendente Cecilio Sarazar en las elecciones de 2019, no solo no se le dio el puesto de jefatura que le prometieron, sino que fue víctima de una serie de traslados injustificados, discriminación por parte de sus compañeros y hostigamiento por parte de sus superiores. Incluso, se le impidió realizar tareas que podía hacer y se le asignaron otras que no correspondían a su cargo, como el mencionado Plan Sumar.

"Me siento humillado y desmoralizado", tras buscar ayuda del sindicato para defender sus derechos. "Lo único que pido es trabajar en paz y por el bien de la comunidad", agregó.

En contacto con La Opinión refirió que varios familiares y allegados de funcionarios públicos han conseguido puestos de trabajo sin tener experiencia ni pasar por selección.

"Todo el mundo tiene su kiosquito adentro del municipio", dijo Benítez tras enumerar una larga lista de casos de familiares de funcionarios que han ingresado en distintas áreas.

Los nombres y apellidos que este medio ya tiene en su poder constituyen en verdad una verdadera nómina de lo que vulgarmente se denomina “acomodo”, pero como ninguno de ellos ha sido denunciado por quienes tienen la misión de controlar al Poder Ejecutivo y sus designaciones cumplen con los requisitos legales, sólo se peude hablar de “prácticas irregulares”.

“Cabe destacar que todos adentro tienen toda su familia, porque LX, es cuñada de GX, la mujer de BX; que no tengo nada en contra de la piba, el hijo de GX también a manejar la ambulancia. Están los hermanos, MX , la mujer de SX, ¿qué más?. MX que anda con JX, ingresó a trabajar al hermano, al lavadero, que son los hijos de LX, la que era secretaria de PX y ahora es secretaria de ella, ¿quién más entró a trabajar? Ahora ingresa la hermana supuestamente de jefa de odontología, la hermana de CX y así, y así te puedo nombrar, te puedo nombrar a miles de personas que siguen trabajando y siguen entrando a trabajar en el municipio como la mujer de CX en Salud Mental", relató.

Cuando este medio le preguntó por los motivos por los que durante tanto tiempo guardó silencio, solo adujo que fue por temor a un nuevo desplazamiento y que en cada campaña creía que le “iban a cumplir”.

Estuvo en la Secretaría de Género y Diversidad donde indica que le ofrecieron una jefatura, de allí lo pasaron al área de Turismo y poteriormente al Centro Canaletas, donde prestó servicios hasta desembocar en el Hospital.

“En el 2019, él me decía a mí que me tiraba cosas de los Pángaro, les van a decir que salgan a pegarme por esta nota, la realidad es que yo puedo refutar todo lo que digan con trabajo, lo mío fue siempre trabajar, yo trabajo desde muy chico, desde los 13 años que yo trabajo, y me conoce todo San Pedro por haber trabajado siempre, siempre trabajé en el ámbito privado, es la primera vez que trabajo en el ámbito público, pero no pensé que por no militarles iba a pasar lo que pasé, lo único que pido es trabajar por y para la gente”, dijo.

Si bien la denuncia obliga a la Municipalidad a abrir un sumario para establecer si es cierto que hay superiores que no le asignan tareas a un empleado, mientras se instruya el agente Darío Benítez tendrá que ser derivado a cumplir tareas o a otorgarle una liciencia que lo aparte de la situación que padece. Benítez también refirió una discusión que mantuvo con el Jefe de Personal, Augusto Ramos y que de ahí en más su vida laboral cambió.

“En este pequeño lapso de tiempo me han hecho circular por todo el hospital con el fin de hostigarme, amedrentarme”, denucia Benítez y luego cita los artículos de las leyes que establecen las condiciones que configuran “violencia laboral” y "discriminación que le permiten exigir que le restituyan su lugar de trabajo con asignación de tareas.