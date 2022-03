Elecciones en la LDS: la Dirección de Deportes buscó la unidad y, junto a Ramón Salazar, se despegó de la lista que integran funcionarios municipales

La nómina que encabeza Fernando Essers para las elecciones en la Liga Sampedrina (LDS) que se llevarán a cabo el próximo lunes en la Asamblea General Ordinaria cuenta con las candidaturas de dos funcionarios del Gobierno local: el director de Automotores, Carlos García, se postula como vicepresidente y la secretaria de Género, Laura Monfasani, como secretaria. Desde el Municipio, se despegaron de la lista y aclararon que sus participaciones las hacen a título personal y no como representantes de él.

El director de Deportes, Mariano Arnal, se desligó de la lista de Essers y aseguró que habló con ambas partes para que haya unidad: “No sé qué hubo en el medio para que no se haya dado. Intenté acercar a las partes, de que se junten para que haya más gente trabajando por la LDS, que haya intercambio de opiniones dentro de una institución que es importante, pero se decidió de las dos partes hacer las listas y esperemos que gane el que mejor proyecto tenga”.

Ramón Salazar aseguró que no tiene “nada que ver” con las elecciones en la Liga Sampedrina

El funcionario dejó en claro que el resultado de los comicios no alterará su relación con la LDS: “Mi función como director de Deportes, que es gestionar y ayudar a los clubes y a las instituciones, yo la tengo que hacer y lo voy a seguir haciendo más allá de quién esté en la LDS. No me puedo escapar de eso, es el espíritu que hay ahora en la Dirección de Deportes de ir colaborando y hacer crecer a los deportes”.

Y agregó: “Yo quiero ayudar a la Liga Sampedrina y desde un principio mostré ese interés por hacerlo. En plena pandemia todos los clubes de San Pedro vinieron a jugar gratis al Estadio Municipal. Se les demarcaba la cancha, ponían las lonas, las redes y no se les cobró un peso. La ayuda a la LDS va a estar siempre, después si los que están en la LDS quieren ponerle un nombre a mi función es indiferente. Siempre voy a ayudar al fútbol y a todos los deportes de la LDS, más allá de quien esté en la Mesa Directiva, porque es la función que estoy hoy”.

El intendente interino, Ramón Salazar, respondió a la consulta de La Opinión sobre las elecciones en la LDS y manifestó: “No he hablado con ellos de ese tema. Tampoco tienen porque pedirme el aval, sé que Carlos (García) siempre estuvo participando en la liga y ligado al deporte. De mi parte nada que ver con este tema”.

La lista de Essers, que competirá con la que encabeza Celso Cejas, tiene de candidato a tesorero a Eliseo Almada, otra persona muy cercana al Gobierno actual. El exfutbolista fue hasta diciembre de 2021 concejal del espacio que responde a Cecilio Salazar y actualmente es el presidente del Consorcio de Gestión del puerto, cargo designado por el Gobierno provincial.

Los clubes que tendrán que votar el 21 de marzo son 15: Agricultores, América, Banfield, Central Córdoba, Defensores Unidos, General San Martín, Independencia, La Esperanza, Las Palmeras, La Roca, Mitre, Paraná, Pescadores, Náutico y San Roque. Tal establece el Estatuto de la LDS, no pueden abstenerse y deberán pronunciarse por Celso Cejas o Essers a quienes le alcanzará con un sufragio de diferencia para sentarse en un sillón que está vacío desde la salida de Hugo Cejas.

Será la segunda vez en cuatro años que los clubes decidirán el futuro de la institución que son parte en elecciones. En 2018 Hugo Cejas le ganó a Carlos García y continuó en el cargo más importante del deporte local que, justamente tras su salida, quedó sin nombre propio y la máxima autoridad actual es Sánchez como vicepresidente.