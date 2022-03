Celso Cejas, el referente del oficialismo en las elecciones de la Liga Sampedrina: porqué aceptó ser candidato y las “urgencias” a resolver

A Celso Cejas, a sus 61 años, lo seduce la idea la presidir la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) y por eso aceptó la propuesta de Carlos Jaime y Diego Mastaglio, los dirigentes actuales de la Mesa Directiva que lo eligieron como su referente para buscar la continuidad en las elecciones que se realizarán en la Asamblea General Ordinaria convocada para el próximo lunes 21 de marzo en el salón Pedro Barri.

“Tuve una propuesta el año pasado y la desestimé porque creía que no era el momento. Esta vez sí tenia ganas de colaborar y les dije que si. Estoy en vísperas de terminar mi etapa laboral en una empresa alimenticia y ahora voy a disponer de más horarios para colaborar. La idea fue integrarse a un equipo de trabajo, después surgió que voy en primer lugar de la lista, pero es un grupo de trabajo. La crisis dirigencial que tenemos es muy grande y ahora que puedo, quiero ayudar”, contó Cejas a La Opinión.

La lista oficialista, que completan Luis Alberto Montes como vicepresidente, Marcelo Nadal de prosecretario y Javier Gorbarán de protesorero; es una de las alternativas para los 15 clubes que deberán levantar la mano a favor de ella o de la que encabeza Fernando Essers y tiene participación de funcionarios de la Municipalidad. “Salvo a Carlos García, a los otros integrantes no los conozco. Carlos es una buena persona y de la otra gente me alegra que tenga poder de decisión, acá no se trata de divisiones, tenemos que apuntar a mejorar el deporte. Me alegra que haya tanta gente interesada en entrar a la LDS”.

El exconsejero en la LDS de La Esperanza, club en el que fue dirigente durante más de 30 años tras un paso de una década por El Porvenir, aseguró que tiene “ganas” de comandar la institución deportiva más importante de San Pedro y dijo que una de sus prioridades es “apuntalar las inferiores”: “Siempre fui un precursor de las inferiores y hay que volver a empezar luego de la pandemia. El fútbol de inferiores lo tenemos que encuadrar. Este año la división 2009 no tiene donde jugar, se achicaron categorías por costos. Queremos allanar el camino a los dirigentes de clubes, hay que articular con la Municipalidad y trabajar para que los chicos hagan deporte.

La otra, que el Estadio Municipal tenga sistema de iluminación artificial: “No puede ser que tengamos un estadio sin luz y no se pueda jugar de noche. No es difícil de solucionar, pero es cuestión de articular y conseguir el dinero suficiente. Sé que al Municipio les cuesta gastar en el Estadio porque tiene otras prioridades, pero no quizás a la Liga Sampedrina”.

“La honestidad es mi principal valor” Celso Cejas

Su nómina contó con el aval de diez clubes para ser presentada a la asamblea, aunque ello no significa que esa decena de instituciones le de su voto en las elecciones, para la que se necesitarán al menos ocho adeptos para ganar: “Espero que los clubes elijan lo que sea mejor para San Pedro, seamos nosotros o la otra lista. Cuando me vinieron a hablar y sale que voy de presidente, les dije que yo no iba a hablar en ningún club. Si entro quiero entrar sin ningún condicionamiento de los clubes. No le voy a pedir a ningún club que me vote, si me llaman sí voy a hablar. Creo que es condicionarse, la gente que está en el fútbol me conoce, hace 40 años que estoy en esto y la honestidad es mi principal valor”, sostuvo.

Celso Cejas, quien es parte de la Comisión Directiva de Los Andes, uno de los clubes sampedrinos no afiliados a la LDS, reconoció que se comunicó con él el director de Deportes, Mariano Arnal, pidiéndole unidad: “Le dije que yo no era el indicado para hacer la unidad porque a mí me convocaron. Yo estoy abierto a todo, esto es un equipo de trabajo y la idea es convocar a la gente que está metida en el deporte para que nos tiren ideas en qué podemos mejorar. Hay muchas cosas, muchas ideas. Hay que darle lugar a todos los deportes y buscar la forma de que más gente haga deportes”.

De ser electo, Celso Cejas ocupará el cargo que su hermano Hugo, quien lo impulsó a que sea candidato y lo apoya, dejó vacante en agosto del año pasado al renunciar tras conocerse que había sido condenado por violencia de género.