Tras la oficialización de Fuerza Patria, la última que restaba aparecer en la web de la Junta Electoral bonaerense, concluyó el proceso de aceptación de las nueve listas que competirán el próximo 7 de setiembre.

Ads

En esta ocasión sólo se elegirán concejales, consejeros escolares y diputados provinciales. En el Concejo Deliberante se renovarán nueve bancas y en el Consejo Escolar tres lugares.

En la Cámara Baja de la provincia habrá en juego 46 escaños. La Segunda Sección Electoral, que incluye a San Pedro, renueva 11 bancas.

Ads

En nuestro distrito están habilitados 56.032 electores distribuidos en 164 mesas para emitir el voto, más dos destinadas a extranjeros.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los lugares de votación y con ello aparecieron modificaciones importantes, por lo cual cada ciudadano deberá consultar el lugar donde estarán situadas ingresando a https://padron.gba.gob.ar/

Ads

Respecto a las listas en el orden local, incluyen a estos candidatos:

*Fuerza Patria:

Concejales titulares, Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela, Martín Baraybar, Rita Leguizamón, Walter Sánchez, Silvia Triñanes, Adrián Devito, Belén Lacuadra y Juan Rondán.

Ads

Concejales suplentes, Celina Bronce, Lucas Creus, Georgina Araldi, Lautaro Monzón y María Cecilia Monzón.

Consejeros escolar titulares, Ivana Rodríguez, Luciano Arias y Natalia Romero.

Consejeros escolar suplentes, Juan Manuel Bon, Valeria Martínez y Jorge D'Andrea.

Ahora sí: Cecilio tiene la lista oficializada, con Valentín Bravo a la cabeza.

*Acuerdo Ciudadano:

Concejales titulares, Martín Rivas, Rosario Stremel, Bruno Sciarra, Mariela Velasco, Erick Aguilar, Mabel Prado, Pedro Amarillo, Fabiana Sabini y Carlos Alberto Font.

Concejales suplentes, Yovana Navarro Rosas, Juan Gabriel Celié, Jorgelina Aeginio, Néstor Obrador y Nadia Larrigau.

Consejeros escolar titulares, Germán Noat, Eliana Mosquera y Oscar Alberici.

Consejeros escolar suplentes, Julieta Romero, Cristian Sánchez y María Laura Cabrera.

Martín Rivas, durante la sesión de Rendición de Cuentas del ejercicio 2024.

*Avanza Libertad:

Concejales titulares, Tatiana Morales, Osvaldo Daniel Fernández, Anahí Olmos, Manuel Amado, Irma Almirón, Helvio Ruiz, Flavia Rojas, Miguel Parera y Olga Pierotti.

Concejales suplentes, Marcelo Carrazán, Marcela Romitti, Edgardo Cácerez y Herminia Cácerez.

Consejeros escolar titulares, Agustina Amado, Marcos de los Santos y Yanina Gutiérrez.

Consejeros escolar suplentes, Lautaro Alves, Noelia Viera y Elías Martínez.

Tatiana Morales encabeza la lista del armado de Avanza Libertad de Manuel Amado, que va cuarto.

*La Libertad Avanza:

Concejales titulares, Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González, Mariana Reynoso, Damián García, Celeste Toscanini, Walter Gómez, María Marcela Hainez y Leonardo Mascaró.

Concejales suplentes, María Verónica Batalla, Jonathan Ojeda, Andrina Cabezas, Marcelo Albanese, María Estela Benincasa y Andrés Ferraro.

Consejeros escolar titulares, Mariela Rottenschweiler, Fernando Geoghegan y Leonor Parra.

Consejeros escolar suplentes, Guillermo Bertoni, María Cecilia Macchia y Daniel Corti.

En campaña: Panatteri y Rey recorrieron comercios.

*Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad:

Concejales titulares, Florencia Galán, Federico Marrocco, Yanina Grosso, Lautaro Salaverry, Rocío Arpía, Luis Obrador, Celeste Verón y Oscar Lobos.

Consejeros escolar titulares, María Laura Casco, Leonardo Nieto y María Verónica Vilte.

Florenia Galán es militante del PTS en la agrupación En Clave Roja de la Universidad de Hurlingham.

*Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social:

Concejales titulares, Mauro Rasio, Agustina Guevara, Elías Gerini, Silvia Zunino, Fernando Picasso, Noelia Pereyra, Juan Llarín, Florencia Oliveto y Pedro Domínguez.

Concejales suplentes, Natalia Guzmán, Néstor Robles, Verónica Peral, Elías Corbalán, Ana Bonvissuto y Marcelo Caselles.

Consejeros escolar titulares, Paola Prez, Maximiliano Arévalo y Ángela Reyes.

Consejeros escolar suplentes, Jorge Galarza, Xiomara Rodríguez y Tomás Becerro.

Mauro Rasio encabeza la lista de Hechos en San Pedro.

*Nuevos Aires:

Concejales titulares, Damián Mosquera, Belén Santos, Pablo Blas, Florencia Pantanetti, Walter Carballo, Marisa Oilher, Agustín Iglesias, Natalia Benvenutto y Javier Ance.

Concejales suplentes, Laura Aranda, Matías Blanco Molina, Mayra Tioni y Pablo Quiroga.

Consejeros escolar titulares, Delfina Laserna, Tomás Rufache Rochetti y Perla Basante.

Consejeros escolar suplentes, Sebastián Cao y Marisa Fernández.

Damián Mosquera (izq.) y Lucía Gómez (der.) de Nuevos Aires, quienes presentaron la plataforma para que los vecinos se expresen.

*Partido Libertario:

Concejales titulares, Fernando Altolaguirre, Jésica Zechín, Pablo Bueno, Patricia Godoy, Agustín Atencio, Yésica Franco, Pablo Espínola, Valeria Isla e Ignacio Ferrari.

Concejales suplentes, Mariela Báez, Darío Huertas, Soledad Gonzalbo y Juan Eduardo Belo.

Consejeros escolares titulares, Gonzalo Cáceres, Estefanía Martínez y Luis Cáceres.

Consejeros escolares suplentes, Marcela Izaguirre y Diego Altamirano.

Fernando Altolaguirre, candidato del Partido Libertario.

*Potencia:

Concejales titulares, María Pía Grondona, Fernando Bennazar, Silvia González, Guillermo Larrondo, Vanesa Santachita, Damián Gómez, Elena Velázquez, Mario Monzón y Patricia Sabaté.

Concejales suplentes, Jonathan Monsalvo, Eugenia González, Franco Godoy, Marta Costa, Franco Chichizola y Mariana Rodríguez.

Consejeros escolar titulares, Silvina Pascual, Enrique Spies y Georgina Pérez.

Consejeros escolar suplentes, Diego Aguado, Valeria Díaz y Leonardo Rodríguez.

María Pía Grondona encabeza la lista de la UCR junto a Potencia.