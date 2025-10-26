Elecciones 2025: San Pedro vota para elegir 35 diputados nacionales entre candidatos de 15 listas
En estos comicios debuta la Boleta Única de Papel. Uno por uno, los candidatos de cada alianza política que compiten por una banca en el Congreso.
Los sampedrinos van a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir 35 diputados nacionales que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación.
En el distrito hay 164 mesas distribuidas en los centros de votación, dos menos que en las elecciones municipales, puesto que los extranjeros residentes no pueden votar cargos nacionales.
En esta elección debuta la Boleta Única de Papel por lo que la modalidad de los comicios será distinta a la habitual. En el caso de la provincia de Buenos Aires, contiene una sola categoría.
Hay 15 alianzas electorales que presentaron candidatos y son las siguientes, tal como aparecerán en las boletas:
