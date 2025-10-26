Los sampedrinos van a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir 35 diputados nacionales que representarán a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación.

Ads

En el distrito hay 164 mesas distribuidas en los centros de votación, dos menos que en las elecciones municipales, puesto que los extranjeros residentes no pueden votar cargos nacionales.

En esta elección debuta la Boleta Única de Papel por lo que la modalidad de los comicios será distinta a la habitual. En el caso de la provincia de Buenos Aires, contiene una sola categoría.

Ads

Hay 15 alianzas electorales que presentaron candidatos y son las siguientes, tal como aparecerán en las boletas:

Puede interesarte

Ads