Este domingo debutará en San Pedro y en la provincia de Buenos Aires el sistema de Boleta única de Papel para las elecciones legislativas nacionales, modalidad que fue aprobada por el Congreso y que será utilizada de ahora en más en los comicios en los que se elijan autoridades para el país.

El coordinador general de Procesos Electorales de la Cámara Nacional Electoral, Manuel Mogni, explicó este sábado en Sin Galera todo lo que hay que saber sobre la Boleta Única de Papel.

"El proceso electoral argentino, desde el regreso de la democracia, nunca ha tenido cuestionamientos, las instituciones son fuertes. Con este nuevo instrumento de votación lo vamos a ratificar", sostuvo Mogni.

Manuel Mogni explicó en Sin Galera el sistema de boleta única de papel.

Señaló que "la única boleta válida va a ser la que nos entregue la autoridad de mesa. Sólo tenemos que ir con el documento, el último válido que tenga el elector" y aconsejó que "verifiquen ingresando al padrón".

"Es un instrumento intuitivo, la verdad es que no es complejo. Provincia de Buenos Aires elije una sola categoría, que es la de diputados nacionales", destacó.

Recordó que el antiguo cuarto oscuro es reemplazado por una "cabina de votación" que es "un biombo de cartón que se coloca en un pupitre para garantizar el secreto del voto".

Los biombos o cabinas de votación.

"Estamos en una primera experiencia, en caso de que el elector se equivoque puede solicitar al presidente de mesa que le reemplace la boleta", señaló. La inutilizada debe entregarse a la autoridad de mesa, que la remitirá a la Justicia electoral.

"Si no marco ningún casillero, es un voto en blanco", explicó el funcionario y recordó que "esa misma boleta ingresa a la urna, porque no hay más sobres".

"La boleta se puede doblar por la mitad o en tres, porque es un poco más larga la de la provincia de Buenos Aires, dejando a la vista la firma del presidente. Los dobleces están marcados en la boleta", detalló Mogni y advirtió que "cualquier objeto extraño anula el voto".

El 26 de octubre los sampedrinos elegirán diputados nacionales con la Boleta Única de Papel.

El coordinador de Procesos Electorales de la Cámara Nacional Electoral informó que para la hora del recuento, el presidente y el vocal de mesa tendrán "un afiche borrador para ir asentando los votos", que luego se pasan al acta de escrutinio.

"Más allá de cuestiones económicas, hay una cuestión de procedimiento que va a ser más ágil", sostuvo y agregó: "Es la primera vez que se va a votar con este instrumento, es un mecanismo fácil, no hay que tener miedo, estamos siendo informados para saber con qué nos vamos a encontrar".