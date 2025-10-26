Elecciones 2025: San Pedro vota con Boleta Única de Papel y estamos en vivo
Desde las 8.00 de la mañana y hasta que haya resultados, seguí las alternativas de las elecciones legislativas nacionales por nuestro canal de YouTube y la app de Sin Galera Radio.
Este domingo 26 de octubre los sampedrinos van a las urnas para elegir 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, con el debut de la Boleta Única de Papel.
En una jornada histórica, La Opinión & Sin Galera transmiten en vivo desde el comienzo de los comicios y hasta que haya resultados que permitan establercer qué partidos fueron los más votados y cómo se distribuyen las bancas en juego.
Móviles en la calle, en las escuelas, en los búnkers, en las localidades y parajes, en cada sitio donde la notica nos convoque.
