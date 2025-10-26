Este domingo 26 de octubre los sampedrinos van a las urnas para elegir 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, con el debut de la Boleta Única de Papel.

En una jornada histórica, La Opinión & Sin Galera transmiten en vivo desde el comienzo de los comicios y hasta que haya resultados que permitan establercer qué partidos fueron los más votados y cómo se distribuyen las bancas en juego.

Móviles en la calle, en las escuelas, en los búnkers, en las localidades y parajes, en cada sitio donde la notica nos convoque.

Suscribite a nuestro canal de YouTube, activá la campanita y seguinos durante todo el domingo.

También podés escucharnos por la app de Sin Galera Radio, que podés descargar en tu celular a través de Play Store.

Además, revisá nuestra web y las redes sociales porque hay importantes premios para quienes participen en la transmisión.

