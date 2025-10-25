La Opinión & Sin Galera preparó premios especiales para premiar a nuestros suscriptores y oyentes este domingo 26 de octubre durante la cobertura especial de las Elecciones legislativas 2025.

Los regalos incluyen una orden de compra de $ 25.000 de carnicería El Pampa y una riquísima picada para 4 personas de Lo de Urbano.

Para participar tenés que enviar tu foto, audio o video durante la jornada electoral al WhatsApp 3329 479958 . No te olvidés de dejarnos tu nombre y apellido.

Además, continúa el Casting de movileros, donde estaremos premiando a los sampedrinos que se animen a registrar su domingo electoral. El móvil puede ser desde tu casa, en la escuela que vayas a votar o desde donde prefierás.

El domingo 26 de octubre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!

Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios.

Enviá tus respuestas acá:

Elecciones 2025: participá y ganá premios de El Pampa y Lo de Urbano Enviá tu foto o video durante la jornada electoral Enviar mensaje

