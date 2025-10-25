Elecciones 2025: cómo participar de los concursos durante la cobertura especial de La Opinión & Sin Galera
Enviá tu foto o video durante la jornada electoral y participá por premios de El Pampa y Lo de Urbano. Además, sigue el Casting de movileros camino a el premio mayor, la estadía en Carlos Paz de La Ideal Turismo. Participá al WhatsApp 3329 479958 y sé parte de la transmisión especial de las elecciones nacionales.
La Opinión & Sin Galera preparó premios especiales para premiar a nuestros suscriptores y oyentes este domingo 26 de octubre durante la cobertura especial de las Elecciones legislativas 2025.
Los regalos incluyen una orden de compra de $ 25.000 de carnicería El Pampa y una riquísima picada para 4 personas de Lo de Urbano.
Para participar tenés que enviar tu foto, audio o video durante la jornada electoral al WhatsApp 3329 479958 . No te olvidés de dejarnos tu nombre y apellido.
Además, continúa el Casting de movileros, donde estaremos premiando a los sampedrinos que se animen a registrar su domingo electoral. El móvil puede ser desde tu casa, en la escuela que vayas a votar o desde donde prefierás.
El domingo 26 de octubre, durante la transmisión especial de las Elecciones legislativas 2025 en nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, anunciaremos a los ganadores. ¡A estar atentos!
Si te suscribís a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link, sumás doble chance para ganar los premios.
