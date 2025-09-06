La Junta Electoral bonaerense efectuó aclaraciones respecto a la situación de los jóvenes ante las próximas elecciones.

Según la normativa vigente, los ciudadanos argentinos nativos y por opción tienen derecho a ejercer su voto a partir de los 16 años (es obligatorio para los mayores de 18 años), mientras que los naturalizados pueden hacerlo a partir de los 18 años, siempre que estén correctamente inscriptos en el Registro Electoral y no tengan inhabilitaciones legales.

Sin embargo, se establece una diferencia significativa en la participación debido a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial al no adherir a la simultaneidad con las elecciones nacionales, programadas para el 26 de octubre.

En este sentido, los jóvenes que cumplan 16 años entre el 7 de septiembre —fecha de las elecciones provinciales— y el 26 de octubre no podrán votar en los comicios provinciales, aunque sí tendrán la posibilidad de participar en las nacionales, siempre que hayan alcanzado la edad mínima requerida.

Para evitar confusiones entre el electorado, la Junta Electoral ha dispuesto que los jóvenes que se encuentren en esta situación aparezcan en el padrón con la aclaración: “No vota en esta elección provincial”.

