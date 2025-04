Los intendentes alineados con el gobernador Axel Kicillof emitieron un documento en el que le solicitan que desdoble los comicios, luego de que 16 de los 21 senadores peronistas presenten un proyecto de ley para que sean concurrentes, es decir junto a las elecciones nacionales.

Entre los 46 mandatarios que suscribieron el documento figura Cecilio Salazar, alineado con el "axelismo" y uno de los gestores de la línea en la Segunda Sección electoral.

De acuerdo a lo señalado por La Noticia 1, bajo el título “Desdoblar para elegir”, los intendentes le pidieron al Gobernador que las elecciones en Provincia sean separadas de las de Nación.

“La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional alteran reglas fundamentales que vienen rigiendo los procesos electorales en los últimos años”, expresaron.

“Estos cambios imprevistos, además de generar confusión, plantean una complejidad operativa sin precedentes: la posibilidad de elecciones "concurrentes" con dos modalidades de votación diferentes, dos urnas y boletas distintas, lo que dificultaría la participación ciudadana y pondría en riesgo la transparencia del acto electoral”, subrayaron.

“Ante este escenario, desde nuestra perspectiva, la mejor solución consiste en desdoblar las elecciones provinciales y municipales de las nacionales", aseguraron los intendentes que firmaron la solicitada.

"Esta decisión no solo permitirá ordenar el proceso electoral, sino que también garantizará que los bonaerenses puedan debatir con la profundidad necesaria los temas que definirán el destino de la provincia, tales como los recursos que necesita y les corresponden a los bonaerenses para el desarrollo de todas sus regiones”, explicaron.

En esa línea pidieron al Ejecutivo bonaerense que "en uso de sus facultades constitucionales, disponga el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales, fijando una fecha distinta a la de los comicios nacionales”.

Este lunes, el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, dijo que el proyecto de ley presentado por los senadores de Unión por la Patria para que las elecciones sean concurrentes "avanza sobre las atribuciones del gobernador" y es "inconstitucional".

"No es positivo, no suma; como mínimo, no suma", dijo el ministro, que aseguró que la mesa de diálogo con el cristinismo que representa La Cámpora —Máximo Kirchner, además, preside el PJ bonaerense— y el Frente Renovador de Sergio Massa, que también se opone al desdoblamiento, sigue en pie.

"Nosotros seguimos abiertos a mantener todas las discusiones que sean necesarias, pero no es un buen antecedente", dijo en relación al proyecto de ley de los senadores cristinitas. El jueves Kicillof encabezará una charla en la que se espera que se pronuncie al respecto.