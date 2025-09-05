Las elecciones del 7 de septiembre se presentan como un acontecimiento decisivo para la conformación de la Legislatura bonaerense, teniendo presenta que serán los últimos dos años de mandato de Axel Kicillof.

Tanto en el Senado como en Diputados, el peronismo cuenta con la mayor cantidad de bancas y es también el sector que más escaños pone en juego.

Se eligen 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. Las secciones electorales que elegirán diputados son la Segunda, con 11 escaños en juego; la Tercera, con 18; la Sexta, con 11; y la Octava (La Plata) renovará seis.

San Pedro tiene tres candidatos a la Legislatura: Analía Corvino, tercera en la lista de La Libertad Avanza; Eliseo Almada, tercero en la nómina de Unión Liberral; y AdemarMarabert, primer postulante por Política Obrera.

Actualmente la Cámara de Diputados tiene 92 representantes en nueve bloques: Unión por la Patria, con 37 bancas, de las cuales se renuevan 19; el PRO con 13 y ocho en juego; el Acuerdo Cívico-UCR-GEN, con seis mandatos que vencen de sus siete bancas.

El bloque UCR-Cambio Federal pone en juego cuatro de sus ocho legisladores; La Libertad Avanza buscará reponer cinco de las 13 que posee; la Coalición Cívica cuenta con tres bancas y renueva una.

El partido Unión y Libertad posee seis bancas y renovará una; el PTS-Frente de Izquierda Unidad tien una única banca y vence el mandato; y el MTS en el Frente de Izquierda Unidad, también tiene una banca que concluye el mandato.

A la Segunda Sección Electoral la integran San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zárate, Colón, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Rojas, Salto, Carmen de Areco y San Pedro.

Este año concluye el mandato de Naldo Brunelli, Fernanda Díaz, Lucía Klug y Carlos Puglelli, de Unión por la Patria; Fernanda Antonijevic, María Paula Bustos y Matías Ranzini, del PRO; Viviana Dirolli y Julio Pasqualín, del Acuerdo Cívico-UCR-GEN; María Belén Malaisi y Claudio Rossi, de UCR-Cambio Federal.