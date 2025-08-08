Con la oficialización de las listas en la segunda sección, apareció una sorpresa en las filas del libertarianismo que apoya a Javier Milei pero no comparte el armado electoral de La Libertad Avanza y juega por fuera, con otros sellos.

Se trata de la candidatura a diputado por Unión Libertad (ex Ucedé) de Eliseo Almada, un histórico hombre de Cecilio Salazar desde los tiempos en que se convirtió, poco a poco y de muy joven, en sindicalista portuario del Supa hasta ocupar cargos políticos en provincia y el Municipio, siempre de la mano del intendente.

Eliseo Almada aparece tercero en la lista seccional de Unión Liberal.

El primer candidato de la lista de Eliseo Almada es Luciano Busso, un hombre de Pergamino que fue coordinador de la juventud liberal provincial desde Avanza Libertad, el partido que fundó el también peraminense José Luis Espert.

Sus propuestas están orientadas a la reducción del Estado, el "alivio fiscal", a eliminar la "burocracia inútil" y los "cargos sin función". Se define como un "representante del interior bonaerense desde una visión liberal".

Como integrante de la camada fundadora del partido Fe, Eliseo Almada formó parte de la alianza Cambiemos (luego Juntos por el Cambio) y fue candidato a concejal, quedó suplente y fue subsecretario legislativo en el Concejo.

En 2018, con acuerdo de Salazar, fue designado presidente del Consorcio de Gestión del Puerto en la gestión Vidal y en 2019 Axel Kicillof lo confirmó en el cargo, al igual que en 2023.

Eliseo Almada junto a Cecilio Salazar y el subsecretario de Puertos, Juan Cruz Lucero.

En 2021, cuando Cecilio estaba al frente de Trenes Argentinos en la órbita del Ministerio de Transporte, su nombre fue propuesto para ser director nacional de Control de Puertos y Vías Navegables de la presidencia de Alberto Fernández.

Almada renunció al Consorcio en 2024 y asumió como subsecretario de Obras Públicas del gobierno municipal, como segundo de Mariano Brañas.

Aunque siempre fue un "mimado de Cecilio", sus diferencias con Alfredo Carrasco lo alejaron del cargo y se fue del gabinete.

Kicillof ratifició a Almada al frente del Puerto en 2019 y en 2023.

Ahora, a casi un año de su salida del Gobierno de Salazar, Eliseo Almada aparece como tercer candidato a diputado de un espacio libertario que apoya las políticas de Javier Milei, pero se diferencia en el armado político, por lo que compite con sello propio.

A nivel local Unión Liberal tiene como armador al reconocido dirigente filoperonista Manuel Amado —siempre cercano a dirigentes de la denominada "derecha del peronismo", entre ellos el jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos—, quien ocupa el tercer lugar de la lista de concejales que encabeza Tatiana Morales.