Elecciones 2025: Potencia cerró campaña con chocolate caliente en la sede de la UCR y el respaldo a Pía Grondona
De cara a las elecciones legislativas del domingo, la lista Potencia tuvo su acto de cierre en la histórica sede Salta y Obligado. Con chocolate caliente, aplausos y mensajes de apoyo, los candidatos agradecieron a los vecinos y ratificaron su compromiso de “escuchar las preocupaciones de la gente”.
Camino a las elecciones del domingo, Potencia cerró su campaña con sus principales candidatos y militantes, quienes compartieron un chocolate en la sede de la Unión Cívica Radical, ubicada en Salta y Rafael Obligado.
La primera en la lista para concejales, María Pía Grondona, comenzó la ceremonia agradeciendo a "los vecinos" por "la gran predisposición que tuvieron" al recibirlos en las recorridas.
"Es un momento de poder ayudar a la ciudad, a las localidades y a todos los vecinos", dijo.
Grondona afirmó que, para muchos de los integrantes de la lista, es la "primera vez participando en política" y que fue "una experiencia inolvidable".
Fernando Bennazar —segundo en la lista de Potencia— indicó que "lo principal" es que la gente participe de las elecciones del próximo domingo y que el deber de los concejales es "escuchar las preocupaciones de la gente".
El exconcejal y exdirector de Deportes durante los primeros años de la gestión Salazar consideró que "hay algunas listas que usan plata del Estado para financiarse" y acotó: "Me parece que una campaña genuina se hace con dinero propio".
Respecto de la interna en la UCR, Bennazar dijo que hay personas que eligieron "tener alianzas con otra gente" y afirmó: "Tendrán sus razones, quizás no la compartimos, pero las entendemos".
Durante el acto, los militantes repartieron vasitos con chocolate caliente y respaldaron la candidatura de Grondona con aplausos y palabras de apoyo.
