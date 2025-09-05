Camino a las elecciones del domingo, Potencia cerró su campaña con sus principales candidatos y militantes, quienes compartieron un chocolate en la sede de la Unión Cívica Radical, ubicada en Salta y Rafael Obligado.

Ads

La primera en la lista para concejales, María Pía Grondona, comenzó la ceremonia agradeciendo a "los vecinos" por "la gran predisposición que tuvieron" al recibirlos en las recorridas.

"Es un momento de poder ayudar a la ciudad, a las localidades y a todos los vecinos", dijo.

María Pía Grondona, primera candidata de la lista de Potencia.

Grondona afirmó que, para muchos de los integrantes de la lista, es la "primera vez participando en política" y que fue "una experiencia inolvidable".

Ads

Fernando Bennazar —segundo en la lista de Potencia— indicó que "lo principal" es que la gente participe de las elecciones del próximo domingo y que el deber de los concejales es "escuchar las preocupaciones de la gente".

Fernando Bennazar es el segundo candidato de la lista de Potencia.

El exconcejal y exdirector de Deportes durante los primeros años de la gestión Salazar consideró que "hay algunas listas que usan plata del Estado para financiarse" y acotó: "Me parece que una campaña genuina se hace con dinero propio".

Ads

Respecto de la interna en la UCR, Bennazar dijo que hay personas que eligieron "tener alianzas con otra gente" y afirmó: "Tendrán sus razones, quizás no la compartimos, pero las entendemos".

Durante el acto, los militantes repartieron vasitos con chocolate caliente y respaldaron la candidatura de Grondona con aplausos y palabras de apoyo.

Puede interesarte