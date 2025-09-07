El padrón electoral del distrito de San Pedro habilita a 56.032 electores para las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre.

Del total, 534 corresponden a los extranjeros. En la ciudad de San Pedro hay 44.015 votantes.

En las localidades, el número mayor de electores corresponde a Gobernador Castro, con 2.804 votantes.

Luego siguen Santa Lucía, con 2.492; Río Tala 2.196; y Pueblo Doyle, donde el padrón reúne a 674 electores.

El distrito de San Pedro creció en 2,85 % respecto a 2023, cuando los habilitados fueron 54.480.

Este domingo sampedrinos eligen concejales, consejeros escolares y diputados provinciales. Luego volverán a las urnas el 26 de octubre para las elecciones nacionales y optar por los diputados y senadores que ocuparán una banca en el Congreso.

