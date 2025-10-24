El Gobierno nacional otorgará un bono de $ 195.000 a los trabajadores del Correo Argentino que prestarán servicios durante las elecciones legislativas programadas para el domingo 26 de octubre.

Esta medida, diseñada para compensar la labor electoral, fue parte de un acuerdo alcanzado en el marco de negociaciones salariales con los gremios del sector.

El acuerdo también contempla un esquema de actualización de los haberes que incluye un aumento retroactivo del 5,2 % correspondiente a junio, y ajustes del 1,1 % para los meses de octubre y noviembre.

En la sede de Saavedra, donde funciona el Correo, ya se encuentran las urnas y toda la documentación para el comicio, que serán distribuida en los sitios de votación desde el sábado anterior.

