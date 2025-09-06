En el todo el partido de San Pedro se distribuyeron 166 mesas para que 56.032 ciudadanos pueden emitir su voto este domingo.

Ads

El reparto se hizo en los mismos establecimientos que en 2023, incluyendo al Club Los Andes, por ejemplo.

Lo más notorio es que la mayoría de los sampedrinos no asistirán al mismo lugar en el que votaron la última vez, porque la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires decidió cambiar las mesas después de muchos años.

Ads

La ubicación, el lugar y los apellidos que comprende cada una son las siguientes:

*Desde Abaca, Agustina Daniela hasta Ávila, Luis Juan (Mesas 1 a 8) votarán los asignados a la escuela n.º 1, de Mitre e Hipólito Yrigoyen.

Ads

*Desde Ávila Matías hasta Bravo, Débora Lucía (Mesas 9 a 17) podrán emitir el voto en el Instituto Nuestra Señora del Socorro, de Pellegrini y Máximo Millán.

*Desde Bravo, Gabriel Eduardo hasta Canepari, Fernando Alberto (Mesas 18 a 23) votarán en la Colegio San Francisco de Asís, de Salta y Presidente Perón.

*Desde Canessa, Alexis David hasta Cavanna, Pedro (Mesas 24 a 27) podrán sufragar en la escuela de Educación Especial n.º 502, en calle Avenida Sarmiento 1001.

Ads

*Desde Ceballos, Alcides Daniel hasta Del Pozo, María Laura (Mesas 28 a 35) votan en la escuela n.° 6, de Uruguay 1002.

*Desde Del Pozo, Mario Ramón hasta Espíndola Tugores, Augusto David (Mesas 36 a 40) votan en la Escuela de Educación Técnica n.º 1, de 3 de Febrero y Uruguay.

*Desde Espíndola Tugores, Lara Ester hasta García, Mirta Haydée (Mesas 41 a 49) votan en la escuela n.º 4, de Eduardo Depietri 750.

*Desde García, Mónica Gabriela hasta Gizich, Héctor Fabián (Mesas 50 a 52) votan en el Club Atlético Los Andes, de Crucero General Belgrano 1921.

*Desde Gizich, Hugo Eduardo hasta Hernández, María Lucrecia (Mesas 53 a 59) votan en la escuela n.º 27, de Laprida 2490.

*Desde Hernández, María Soledad hasta Magallán, Facundo Elías (Mesas 60 a 68) votan en la escuela n.º 43, de Colón y Chivilcoy.

*Desde Magallán, Federico Damián hasta Monte, Braian Leonel (Mesas 69 a 78) votan en la escuela n.º 7, de Mitre 1845.

*Desde Montealegre, Guillermo Martín hasta Neira, Luca Benjamín (Mesas 79 a 82) votan en la escuela Secundaria n.º 13 (Banfield), de Combate de Obligado y Aulí.

*Desde Neira, María José hasta Peralta, Mario Gustavo (Mesas 83 a 91) votan en la escuela Normal, de Bottaro 995.

*Desde Peralta, Mario Martín hasta Rodríguez, Fabiana Beatriz (Mesas 92 a 102) votan en la escuela n.º 3, de Balcarce y Las Provincias.

*Desde Rodríguez, Fabio Daniel hasta Sánchez, Silvina Beatriz (Mesas 103 a 109) votan en la escuela n.º 501, de Rinaldo Ansaloni 845.

*Desde Sánchez, Silvina Beatriz hasta Spotti, Emilia (Mesas 110 a 114) votan en la escuela n.º 11, de Fray Cayetano Rodríguez y Cruz Roja.

*Desde Spotti Eugenia hasta Zuvilivia, Rebeca (Mesas 115 a 126) votan en la escuela n.º 13, de Lucio Mansilla 3500.

*Desde Abraham, Ana María hasta Zelaya, Milagros Ayelén (Mesas 127 a 133) votan en la escuela n.º 12 (Río Tala), de Camelino y Güemes.

*Desde Abad, Graciela Clara hasta Paparini, Enzo Hernán (Mesas 134 a 139) votan en la Escuela n.º 10, de Estrada 390. (Habitantes de Zona rural)

*Desde Paparini, Evelyn hasta Zubiría, Beatriz Luján (Mesas 140 a 142) votan en la escuela n.º 48, de Rivadavia 3115. (Habitantes de Zona rural)

*Desde Arias, Miguel Ángel hasta Velázquez, Daniel Alberto (Mesa 143) votan en la escuela n.º 35 (Gobernador Castro), de Córdoba 341.

*Desde Aballay, Ignacio Nicolás hasta López, Emiliano Darian (Mesas 144 a 147) votan en el Instituto Santa María (Gobernador Castro), de Mitre 509.

*Desde López, Estela Maris a Zubieta, Gilda Luján (Mesas 148 a 152) votan en la escuela n.º 35 (Gobernador Castro), de Córdoba 341.

*Desde Acosta, Carolina Elizabeth hasta Zarco, Osvaldo Daniel (Mesa 153) votan en la Escuela Nº 20 (Villa Sarita), de Ruta 191, Km 17,500.

*Desde Aballay, Lorena Marisa hasta Vidal, Tomás Agustín (Mesa 154) votan en la escuela n.º 39 (Paraje Rolfo), de Ruta 9, Km 177.

*Desde Acevedo, Herminia Haydée hasta Zubiete, María Ester (Mesas 155 y 156) votan en la escuela n.º 23 (Pueblo Doyle), de Islas Malvinas y Sarmiento.

*Desde Abaca, Fabio Alejandro hasta Masanet, Yasmín Pilar (Mesas 157 a 160) votan en la escuela n.º 26 (Santa Lucía), de Avenida O’Farrell y Güemes.

*Desde Masenet, Mirta Noemí hasta Zustovich, Lautaro (Mesas 161 a 164) votan en la escuela n.º 22 (Santa Lucía), de Mariano Moreno 371.

*Los extranjeros (Mesas 9001 y 9002), votarán en el Jardín de Infantes n.º 902, de Eduardo Depietri y Las Heras.