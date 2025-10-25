Este sábado, alrededor de las 8.00, comenzó en San Pedro la distribución de las urnas con las boletas únicas de papel para las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

La Policía Bonaerense tenía a su cargo la logística, junto al personal del Correo Argentino afectado especialmente a los comicios.

La policía trabajaba junto a personal del Correo.

Las urnas son 164, dos menos que en las elecciones del 7 de septiembre, puesto que los extranjeros residentes no votan para cargos nacionales.

En San Pedro y la provincia de Buenos Aires será el debut de la Boleta Única de Papel que reemplaza a la tradicional boleta sábana.

La nueva modalidad prevé la disposición de biombos de cartón en los salones, tarea que ya estaba en marcha en las escuelas, con Gendarmería como custodia.

Así se verán los cuartos oscuros para la votación.

