Elecciones 2025: desde el Correo, distribuyen las urnas en las escuelas
Con la Policía Bonaerense al frente de la logística, las urnas comenzaron a llegar a las diferentes escuelas donde este domingo los sampedrinos irán a votar para elegir 11 diputados provinciales, 9 concejales y 3 consejeros escolares.
Comenzó este sábado pasadas las 8.00 de la mañana la distribución de las 166 urnas que estarán ubicadas en las escuelas de San Pedro este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas.
La logística está a cargo de la Policía Bonaerense, que custodiaba junto a personal de GAD, Patrulla Rural y Policía Vial el traslado en colectivos hacia cada una de las escuelas afectadas a los comicios.
En la zona del Correo Argentino, trasladado recientemente a Saavedra 145, había cortes de calles para garantizar la tarea de los efectivos abocados a la carga de las urnas.
Los sampedrinos irán a los cuartos oscuros este domingo para elegir 11 diputados provinciales por la segunda sección, 9 concejales y 3 consejeros escolares.
