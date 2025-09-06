Comenzó este sábado pasadas las 8.00 de la mañana la distribución de las 166 urnas que estarán ubicadas en las escuelas de San Pedro este domingo 7 de septiembre para las elecciones legislativas.

La logística está a cargo de la Policía Bonaerense, que custodiaba junto a personal de GAD, Patrulla Rural y Policía Vial el traslado en colectivos hacia cada una de las escuelas afectadas a los comicios.

La sede del Correo Argentino, en Saavedra 145.

En la zona del Correo Argentino, trasladado recientemente a Saavedra 145, había cortes de calles para garantizar la tarea de los efectivos abocados a la carga de las urnas.

Los sampedrinos irán a los cuartos oscuros este domingo para elegir 11 diputados provinciales por la segunda sección, 9 concejales y 3 consejeros escolares.

