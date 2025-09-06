Con la finalidad de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la representación política, surgió la Ley de Paridad de Género para el armado de las listas de candidatos ante cada comicio.

La Ley 27.412 incursionó en el Código Electoral para garantizar la inclusión en partes iguales por género, “en forma alternada y secuencial”.

A nivel provincial es la Ley 14.848 es la que obliga, desde 2016, a que los cargos legislativos (diputados y senadores provinciales) y los municipales (concejales y consejeros escolares) también se conformen de esta manera.

Para las elecciones del 7 de septiembre, todos los partidos o alianzas que participan armaron sus listas bajo este sistema obligatorio. Pero son pocas las que están encabezadas por mujeres.

De las nueve agrupaciones, solo tres otorgaron el lugar preponderante a una mujer: Avanza Libertad, con Tatiana Morales; Frente de Izquierda y de Trabajadores, con Florencia Galván; y Potencia, con María Pía Grondona.

Por su parte Fuerza Patria, encabeza con Valentín Bravo; Acuerdo Ciudadano, con Martín Rivas; La Libertad Avanza, Ariel Rey; Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Mauro Rasio; Nuevos Aires, Damián Mosquera; y Partido Libertario, Fernando Altolaguirre.

En cambio, para los consejeros escolares es habitual que se invierta la proporción. Habitualmente son docentes quienes aparecen en las postulaciones, y aquí prevalecen las mujeres.

La excepción está dada en Acuerdo Ciudadano, con Germán Noat; y el Partido Libertario, con Gonzalo Cáceres.

Los restantes partidos tienen a una mumer como primera candidata al Consejo Escolar: Fuerza Patria, Ivana Rodríguez; Avanza Libertad, Agustina Amado; La Libertad Avanza, Mariela Rottenschweiler; Frente de Izquierda y Trabajadores, María Laura Casco; Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Paola Prez; Nuevos Aires, Delfina Laserna; y Potencia UCR, Delfina Pascual.

Hay un municipio donde todas las listas están lideradas por mujeres: Adolfo González Chaves.

Un panorama similar se presenta en las candidaturas provinciales. De acuerdo a un informe realizado por la exdiputada Melisa Greco, magister en Género, Sociedad y Políticas, y doctora en Ciencias Sociales de FLACSO, de las 87 listas seccionales, sólo 17 son encabezadas por mujeres. Esto representa el 19,5 % del total.

Fuerza Patria lo hace en cuatro secciones electorales; Nuevo Más, en tres; Unión y Libertad y el FIT, en dos; mientras que Alianza Potencia, Nuevos Aires, Política Obrera, La Libertad Avanza, Unión Liberal y Frente Patriota Federal, en una de las ocho secciones en que está dividida la provincia.

Para Greco, “las reglas de paridad están, pero los lugares de mayor visibilidad y poder simbólico siguen reservados para los varones”. Y concluye indicando que “la paridad no solo es cantidad, es disputa por los lugares de decisión”.