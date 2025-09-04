Este jueves por la tarde, el primer candidato de la lista sampedrina de La Libertad Avanza, Ariel Rey, cerró su campaña, de cara a las elecciones del próximo domingo.

En un evento que tuvo lugar en Las Amalias, Analía Corvino, titular de Anses y candidata a diputada, y los referentes y diputados del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo, mostraron su apoyo al excandidato a intendente.

Analía Corvino, Diego Santilli, Cristián Ritondo y Ariel Rey, en Las Amalias.

Ritondo aseguró que, desde el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, desde su espacio tomaron la decisión de apostar por el "cambio", para "no ser funcionales al kirchnerismo".

Cristian Ritondo acompañó el cierra de campaña de Rey.

Afirmó que conformaron "listas competitivas en toda la segunda sección electoral" y consideró que tienen una "opción de cambio fuerte" con la boleta de "su alianza".

Por su parte, Diego Santilli aseguró que "ve a La Libertad Avanza" como la lista que ganará estas elecciones y que es el camino para conseguir "una Argentina de producción y desarrollo".

Diego Santilli aseguró que buscarán la victoria en las urnas.

Destacó que los "argentinos hicieron un sacrificio enorme para que haya cambios" y sostuvo que Rey "va a sacar a San Pedro adelante", a través de "la producción y el trabajo".

El excandidato a intendente sampedrino mostró su confianza de cara a las elecciones y expresó que tiene "muchas ganas de llegar al domingo" ya que sienten que van "a consolidar un triundo en San Pedro".

"A la gente le importa saber a qué venimos a la política, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras propuestas y qué vamos a llevar al Concejo Deliberante", dijo.

Rey aseguró que no entró "en ninguna discusión con otros candidatos", ya que "su foco" fue tener “contacto con los vecinos”.

Refirió que es la "oportunidad" para que el oficialismo "pierda la mayoría" en el Concejo y que, con ese panorama, sentará las bases para "llegar a la intendencia en el 2027".