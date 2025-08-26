El hijo de Analía Corvino y Luis Silva, principales referentes de La Libertad Avanza en San Pedro, fue uno de los jóvenes agredidos en Junín, en medio de las tensiones que se generaron afuera del teatro San Carlos, donde el presidente Javier Milei llegaba para encabezar un acto.

La policía tuvo que generar un cordón de efectivos para separar a los militantes libertarios que iban al acto del presidente de manifestantes opositores, entre ellos integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que fueron con pancartas a mostrar disconformidad con la presencia de Milei.

Los incidentes se desataron y entre los lesionados producto de las agresiones estaba Matías, el hijo de la candidata a diputada y jefa de Anses, Analía Corvino, y del coordinador local de La Libertad Avanza, Luis Silva.

"Se puso a defender a un viejito al que le estaban pegando los K y le pegaron", contó Silva a La Opinión sobre lo ocurrido con su hijo, de 17 años.

Tras las agresiones, Matías y sus padres lograron ingresar al teatro, donde el presidente Javier Milei se acercó para ponerse al tanto del asunto y abrazó al joven en señal de respaldo, momento que fue publicado en la red social X por el realizador audiovisual Santiago Oria.

🚨 El presidente @JMilei ABRAZA a uno de sus seguidores golpeado violentamente por los kirchneristas. pic.twitter.com/v72umiylS1 — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 25, 2025

"Está bien, mañana le va a doler todo. Está golpeado en la cadera, en la espalda, en la rodilla. Tiene un piñón en un pómulo, en la nariz. La verdad, la sacamos barata", detalló el referente local del partido de Milei sobre la salud de Matías.

"Fueron brutalmente agredidos por las hordas kirchneristas afuera de esta lugar. Nunca más a las patotas kirchneristas", dijo el presidente desde el teatro el presidente tras los disturbios.

GRACIAS PRESIDENTE @JMilei



NO NOS VAN A CALLAR 🫡🫡🫡🫡



KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!! pic.twitter.com/Nyb3Uzj8yA — Analía Corvino (@analiacorvino) August 25, 2025

El diario Democracia de Junín informó que al menos tres militantes agredidos fueron hospitalizados.

"Hoy me tocó a mí, pero la violencia kirchnerista no puede seguir. No lo olvidemos nunca, ellos son el odio, nosotros eperanza", tuitéo el hijo de Silva y Corvino.

Gracias Presidente @JMilei por solidarizarse conmigo y con todos los pibes que fuimos agredido salvajemente.



Hoy me tocó a mí, pero la violencia kirchnerista no puede seguir.

No lo olvidemos nunca ellos son el odio, nosotros esperanza. https://t.co/jnJ5RJNWY7 — Mati tolen (@maticra37610039) August 25, 2025

La candidata a diputada provincial y coordinadora seccional de La Libertad Avanza, también se expresó en redes sociales, donde difundió imágenes de la agresión que sufrieron su hijo y otros militantes libertarios.

"Responsabilizo por su salud a Kicillof y su policía, que claramente liberaron la zona para que estos cagones hicieran lo que hicieron", dijo la jefa de Anses San Pedro.