Luego de que al mediodía desde diversos búnkers políticos señalaran que el porcentaje de electores que había concurrido era bastante más bajo que el promedio habitual para esa hora, creció antes del cierre de los comicios.

"Después del mediodía se acercó bastante más gente, en general", aseguraron desde diversas escuelas, donde para las 12.30 el porcentaje apenas alcanzaba el 25 por ciento, promedio.

Pasadas las 16.00, ya había muchas mesas en diversas escuelas que habían alcanzado entre el 40 y el 50 por ciento, por lo que los responsables de la fiscalización de los frentes que compiten eran más optimistas respecto a la participación.

En el Socorro, por ejemplo, las mesas estaban entre el 48 y el 62 por ciento; en la escuela 3 ya superaba el 50 por ciento; en la escuela 10, 50 %, al igual que en la 502 y en la 43, informaron desde los centros de cómputos.

