Poco más de 14 mil personas emitieron su voto al mediodía, un promedio surgido en los establecimientos habilitados en nuestro distrito para las elecciones legislativas.

Comparado con otros años el número resulta menor, cuando en las primeras cuatro horas de un comicio era habitual que las cifras sean entre el 30 y el 35 por ciento.

Algunos datos indican que en las mesas del Club Los Andes había sufragado el 23 % del padrón. En la Escuela Nº 10 entre el 6 % y el 26 %, según la mesa. En la Escuela Nº 7, el 22 %.

En cambio, la Escuela Nº 43 los valores fueron acordes a otros acontecimientos electorales. Hasta el mediodía había pasado el 35 % del padrón.

Una de las particularidades se dio con la apertura tardía de las elecciones, debido a la ausencia de los presidentes que fueron designados por la Junta Electoral de la provincia. En estos casos se aguardó hasta dos horas y media para definir si era un elector que aguardaba en la fila para emitir su voto, o el suplente de otra mesa, quien finalmente ejercía la autoridad.

La recorrida de los diversos móviles de Sin Galera y La Opinión, reflejaron desde la quietud de las primeras horas del comicio hasta un mayor movimiento después de las 11. Aquí comenzaron a surgir los automóviles que los diferentes partidos políticos desarrollan en las elecciones, transportando a los votantes. Los movileros -incluso quienes participan del concurso de Sin Galera- también consignaron que en determinadas escuelas se generó un mayor caudal de vehículos.

Hubo gente que fue consultada en la vía pública que manifestó que después de almorzar llegarían a los centros de votación.

Además, para lo que resta del día es esperable que se aprecie una circulación de autos más notoria cuando los partidos vuelquen a las calles todo el despliegue que tienen organizado.